京都高島屋S.C. 百貨店屋上にてクリスマスイベント「Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.」を2025年12月6日(土)・7日(日)に開催いたします。





Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.(1)





今年で3年目、京都のクリスマスの訪れは高島屋の屋上から！

地元ならではの冬を意識して、京都らしいクリスマスリミテッドスペシャルイベントを開催します。

昨年に引き続きものまねLIVEのりんごちゃんや、初登場のムーディ勝山など今年も、ステージイベントは盛り上がること間違いなし！

また、高島屋クリスマスマーケットの名物となったフードエリアには京都の行列ができる人気店や話題のお店が多数登場します。





ムーディ勝山





りんごちゃん





【開催概要】

名称 ： Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.

開催日時 ： 2025年12月6日(土)・7日(日)の2日間

11時～21時(最終日は20時まで)

開催場所 ： 京都高島屋S.C. ルーフトップ(屋上)

〒600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

屋上へは京都高島屋S.C.(百貨店)エレベーターにてお越しください

URL ： https://christmasrooftopmarket.gobu-event.com/

Instagram： https://www.instagram.com/christmas_rooftopmarket





※雨天決行(荒天の場合は中止)









【詳細】

★Stage Special Live［ステージスペシャルライブ］





・2025年12月6日(土) サックス侍

戦わずして、音で人の心を斬る





・2025年12月6日(土) 14:30～ ムーディ勝山お笑いライブ

必見！ムーディ勝山がルーフトップですべてを受け流す！





・2025年12月7日(日) 12:40～、15:00～ ものまねLIVE りんごちゃん

ギャップものまねで有名な「りんごちゃん」が登場！

青森県十和田市出身。十和田奥入瀬観光大使も務めてます。飲食ブースでは、十和田の食材を使ったコラボメニューも登場！









●Event Area［ステージイベント］

ダンス・マジック・ライブなど楽しいステージをお楽しみください。

ゴトウゆうぞう、KAZUMA、栗田朋和、Christmas RUNWAY SHOW、Fujiko、清水久美子





●Play Area［体験・物販ブース］

ふわふわ遊具、縁日(射的等)、バルーンアート無料配布、オーナメントワークショップ など





●Wind Orchestra［オーケストラ演奏］

龍谷大学付属平安高等学校吹奏楽部、総勢約120名による迫力ある吹奏楽演奏をお楽しみください。





●Food Area［飲食ブース］

昨年大好評だったフードエリアは、よりブラッシュアップして約30店舗が集結します。

nenecolo(東京、谷中)、Treotto、三久田屋、祇園 甲斐、スリーエス、BAR Lag Wago、三羽唐、焼肉 お富、ジャスト食品、オンズ11、ミュンヘン、hachiq、Bello Vero、西陣麦酒、Shie Powder、CHOTTO WARAKU、ベーグル君とおでんちゃん、WHITE MAGIC SWEETS&Co.、riverside cafe GREEN TERRACE、Indian Restaurant THILAGA.、Mookie＆べた焼き寅、カクテルスタンド フレく、京菓子匠 萬屋琳窕、つぼ焼き芋京都やましな善都、ねぎに恋する農家 京都秋田農園、つぼ焼き芋SoGa屋(7日のみ)、トレイントレイン、CHOA gimbap kyoto、オヌレパッサン(6日のみ)、DOS TACOS YASAKA など他多数出店