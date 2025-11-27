CBRE、海外 DC REITへの「ハイパースケールデータセンター」の売却を支援

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下「CBRE」）は、首都圏に立地する稼働型ハイパースケールデータセンターの売却を全面的に支援したことを発表しました。

CBREは、当社のクライアントが所有する千葉県に位置するハイパースケールデータセンターの売却の依頼を受け、買主によるデューデリジェンスのサポートを含む全体の取りまとめを行い、クロージングまで一貫して対応しました。その結果、シンガポールのデータセンター特化型上場REITへの売却に成功しました。

今回売却の支援を行ったハイパースケールデータセンターは、社会全体のデジタル化の加速する中で、デジタルインフラとしての重要性が一層高まっています。本案件は、CBREが年内に支援した、米系ファンドへの大規模データセンターの売却支援(https://www.cbre.co.jp/press-releases/cbre-supports-us-based-fund-large-scale-data-center-project-in-kanagawa)等の案件に続くものであり、国内外の投資家に対する包括的なソリューションを通じて、CBREは、引き続き業界をリードしています。

CBREは、デジタルインフラの中核を担うデータセンター分野において、マーケットリーダーとして、データセンターの開発支援や投融資へのサービスを通じて、デジタル社会の実現を不動産の側面から支えています。今後も、魅力的かつ戦略的な不動産取引機会の創出に取り組み、価値あるサービスの提供を推進してまいります。

シービーアールイー株式会社について(https://www.cbre.co.jp/)

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの17の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,700名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

CBREグループについて(https://www.cbre.com/)

CBREグループは、「フォーチュン500」や「S&P 500」にランクインする、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社です（2024年の売り上げベース）。全世界で140,000人以上の従業員(ターナー＆タウンゼントの従業員を含む)を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、デジタルインフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。