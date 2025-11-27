モブキャストHD、Solana財団公式バリデータ「SFDP」に正式採択～委任拡大の準備が整い、バリデータ事業は開始フェーズへと移行～

株式会社モブキャストホールディングス

エンターテインメント領域で事業を展開し、ソラナDAT企業として新たな成長領域を開拓する株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、Solana財団が運営する「Solana Foundation Delegation Program」（以下「SFDP」）に正式採択されたことをお知らせいたします。

「SFDP」は、Solana財団が技術力・実績・エコシステムへの貢献度など複数の観点から総合的に審査し、世界中から限られたバリデータのみを採択する公式プログラムです。今回の採択により、当社は Solana 財団からの SOL 委任を受けることが可能となり、自社保有分を超えたステーキング報酬獲得の機会が大きく広がります。

さらに、「SFDP」への正式採択に伴う信頼性の向上により、外部SOL保有者からの委任も促進され、バリデータとしての運用規模は一層の拡大が期待されます。当社は、本採択を起点として、市場環境に左右されにくい安定的な収益基盤の構築に向けて取り組みを進めてまいります。

Solanaエコシステムへの継続的コミットメントが評価され、SFDPに正式採択

当社は、ソラナ（SOL）の取得開始以降、一貫して計画的な取得を継続しており、累計取得額は 3 億円規模、保有量は 10,000 SOL 超に到達しております。

また、コア事業である「ソーシャルエンターテイメント＆メディア事業」と連動させ、社会的価値創出と企業成長を両立させる「ソーシャルインパクトパスポート構想」を発表するなど、Solanaエコシステムへの中長期的な貢献姿勢を明確に示してまいりました。

これら一連の取り組みや中長期視点でのコミットメントがSolana財団に評価され、今回の 「SFDP」正式採択 につながったものと考えております。

今後は、バリデータ事業を本格的に推進するための体制を段階的に整備しつつ、将来的には 50万 SOL 規模の運用 を視野に入れて準備を進めてまいります。

▼Solana Foundation Delegation Program

https://solana.org/delegation-program

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。