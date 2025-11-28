株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荒井雄志）は、レディースウォッチブランド「MATOW（マトウ）」より、エレガントで上品な雰囲気を纏い、洗練された美を追求したスタイルが特徴の「Tsuki Collection/月華」から、新作「月華/ダブルターン」を2025年12月1日（月）よりMATOW公式オンラインストアにて先行予約販売を開始。その後、12月19日（月）より全国の取り扱い店舗にて一般発売いたします。

前作「月華」が纏っていたのは、ステンレスバングルの凛とした輝き。今作ではその輝きに、よりしなやかな“流れ”が重なります。手首を静かに2周するレザーストラップが、月光のように腕に沿い、花のように軽やかに美しく、確かな存在感をまとわせます。小ぶりなスクエアケース（29mm×19mm）は同じ佇まいのまま、素材の変化が“新しい表情”を生み出しました。細くしなやかなレザーが二重に重なることで、一本の線では生まれない“奥行き”と“動き”が腕元に生まれ、その重なりが月が描く静かな流れのような優雅さを添えます。柔らかなラインが腕元に自然な広がりを生み、アクセサリーのような軽やかさで日常を彩ります。光と影の調和が生む、月華の世界観。クラシカルなローマ数字、ミニマルなフェイス。それらが二重レザーの質感と重なり合い、“線の美しさ”と“余韻”をより際立たせます。レザーがつくる柔らかな影、ケースが放つ控えめな光。そのコントラストが、ツキコレクションが描いてきた静かな美の世界観をより豊かに広げていきます。

［ノベルティ＆ラッピングキャンペーン開催］

オンライン先行予約・店舗一般販売開始から対象商品をお買い上げのお客様に先着順で『MATOW オリジナルミラー』をプレゼントいたします。※ラッピングキャンペーンはオンラインストア限定となります。先行予約 : 2025年12月1日（月）～12月14日（日）▶MATOW公式オンラインストア一般発売 ：2025年12月19日（金）～▶H°M’S” WatchStore 表参道 / H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス店 ▶オンタイム 渋谷ロフト店、move なんばマルイ店、 TiCTAC店舗、オンラインストア etc…

TSUKI - 月華/ダブルターン

〈商品詳細〉ケースサイズ : 29mm × 19mm | ケース厚み ： 6.8mm | ケース : ステンレススチールバンド ： レザー | バンド幅 ： 9mm | 風防素材 : ミネラルガラス | ムーブメント ： 日本製クオーツ | 防水性 : ３気圧防水

▼MATOW公式オンラインストアhttps://www.matow.jp/▼お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321