らくるーとが、俳優・竹中直人さんがアイデア研究所・所長としてナビゲーターを務める「発見！課題解決カンパニー」に取材されました





番組内では、株式会社アイシス代表取締役・政平秀樹が登場し、「採用担当者が抱える歩留まり課題」や「SNS・LINEを活用した新しい採用の形」について対談を行いました。

対談の様子は、YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

＜視聴はこちらから＞

https://rakuruit.jp/









■番組概要

番組名 ： 「発見！課題解決カンパニー」

出演 ： 所長 竹中直人、株式会社アイシス 代表取締役 政平秀樹

配信媒体： YouTube(番組公式チャンネル)

配信日 ： 2025年11月26日公開









■「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。