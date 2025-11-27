¡Ö·úÀßµ»½Ñ¥Õ¥§¥¢ 2025 inÃæÉô¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª

¡¡Áí¹ç·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§¾®¾ÂÄ¾¿Í¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)～5Æü(¶â)¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤Î¿·µ»½Ñ¤ä¿·À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö·úÀßµ»½Ñ¥Õ¥§¥¢2025 inÃæÉô¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(R)¡×¤òÄÌ¤¸¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¡³£¤äµ¡ºà¤ò²þÎÉ¡¦³«È¯¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·úÀßµ¡³£¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·µ¡¼ï¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡¼ï¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



¢£³«ºÅ³µÍ×




¢£½ÐÅ¸µ¡¼ï°ìÎã