【お歳暮・お年賀に特別な贈り物】 THE DROS（ザ・ドロス）がお届けする厳選3種の焼き菓子が楽しめる『迎春アソートボックス』が期間限定で登場!

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】（※以下【DROS】と記載） より、『迎春アソートボックス』を2025年12月1日(月)から新発売いたします。



ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ※1をサンドした“サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕”、クリーミーなカマンベール※2とレモンの上品な酸味が人気の“フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕”、カマンベール※2の風味と塩味のバランスが特徴のクリームの味わいとアーモンドダイスの食感が愉しめる”ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕”の食べ比べができる、今しか買えない期間限定のアソートボックスです。


※1チョコレートコーチングを使用　※2チーズパウダー中カマンベール75％以上使用



パッケージは、赤を基調とすることで新年の華やかさを表現し、2026年の干支である馬に乗る女神を配すことで、新年の祝福と幸運を象徴しています。上品で華やかなお正月限定パッケージは、お年賀や帰省土産としておすすめです。【DROS】の『迎春アソートボックス』とともに、大切な方へ感謝の気持ちを、是非届けてはいかがでしょうか。


◆商品概要


【商品名】　迎春アソートボックス


【価　格】　12個入：2,700円（税込）


【内　容】　フィナンシェ（カマンベール＆レモン）×4個


サンドクッキー（マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ）×6枚


　　　　　　ミルフィユ（カマンベール＆アーモンド）×2個


　　　　　　　※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。



商品紹介

◆ブラウニー〔カマンベール&カカオ〕



まろやかなカマンベール(※)のコクと、芳醇なカカオの香りが重なって、しっとりと軽やかな口どけに仕上げました。DROSが贈る、季節限定のブラウニーです。


(※)チーズパウダー中カマンベール75%使用



6個入 1,620円（税込）<期間限定商品>


※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。





◆サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕



ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。


(※)チョコレートコーチングを使用



9個入 1,296円（税込）　　　　　


18個入 2,592円（税込）


27枚入 3,888円（税込）





◆フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕



クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。


（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）



5個入　1,296円(税込)





◆クッキー〔ゴルゴンゾーラ＆アーモンド〕



濃厚なゴルゴンゾーラと、薫り高い皮付きローストアーモンドで仕立てた風味豊かなクッキー。


側面にまぶしたシュガーが塩味を引き立たせる、気品のある味わいです。


（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用）




10個入 1,458円(税込)





ブランドコンセプト


チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。


木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。




ひとくち食べれば、みんなうっとり、


甘美な甘美なマリアージュ。




そのおいしさに誘われて、


鳥や動物、人間たちも集まって


今日もどこかで楽しい宴が始まる。




―THE DROS。


魅惑の味わい、神様からの贈り物。





店舗情報


THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店



東京都千代田区丸の内1丁目9-1


JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）




営業時間：8:00～22:00


※日・祝～21:00まで
※祝前日は22:00まで


※営業時間は変更となる場合がございます。　　





公式サイト

ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros


インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/


会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、


　　　　　　 ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、


　　　　　　　フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、


　　　　　　　ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、


ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ、バニスタ