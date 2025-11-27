【お歳暮・お年賀に特別な贈り物】 THE DROS（ザ・ドロス）がお届けする厳選3種の焼き菓子が楽しめる『迎春アソートボックス』が期間限定で登場!
株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】（※以下【DROS】と記載） より、『迎春アソートボックス』を2025年12月1日(月)から新発売いたします。
ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ※1をサンドした“サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕”、クリーミーなカマンベール※2とレモンの上品な酸味が人気の“フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕”、カマンベール※2の風味と塩味のバランスが特徴のクリームの味わいとアーモンドダイスの食感が愉しめる”ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕”の食べ比べができる、今しか買えない期間限定のアソートボックスです。
※1チョコレートコーチングを使用 ※2チーズパウダー中カマンベール75％以上使用
パッケージは、赤を基調とすることで新年の華やかさを表現し、2026年の干支である馬に乗る女神を配すことで、新年の祝福と幸運を象徴しています。上品で華やかなお正月限定パッケージは、お年賀や帰省土産としておすすめです。【DROS】の『迎春アソートボックス』とともに、大切な方へ感謝の気持ちを、是非届けてはいかがでしょうか。
◆商品概要
【商品名】 迎春アソートボックス
【価 格】 12個入：2,700円（税込）
【内 容】 フィナンシェ（カマンベール＆レモン）×4個
サンドクッキー（マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ）×6枚
ミルフィユ（カマンベール＆アーモンド）×2個
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。
商品紹介
◆ブラウニー〔カマンベール&カカオ〕
まろやかなカマンベール(※)のコクと、芳醇なカカオの香りが重なって、しっとりと軽やかな口どけに仕上げました。DROSが贈る、季節限定のブラウニーです。
(※)チーズパウダー中カマンベール75%使用
6個入 1,620円（税込）<期間限定商品>
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。
◆サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕
ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。
(※)チョコレートコーチングを使用
9個入 1,296円（税込）
18個入 2,592円（税込）
27枚入 3,888円（税込）
◆フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕
クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。
（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）
5個入 1,296円(税込)
◆クッキー〔ゴルゴンゾーラ＆アーモンド〕
濃厚なゴルゴンゾーラと、薫り高い皮付きローストアーモンドで仕立てた風味豊かなクッキー。
側面にまぶしたシュガーが塩味を引き立たせる、気品のある味わいです。
（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用）
10個入 1,458円(税込)
ブランドコンセプト
チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。
木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。
ひとくち食べれば、みんなうっとり、
甘美な甘美なマリアージュ。
そのおいしさに誘われて、
鳥や動物、人間たちも集まって
今日もどこかで楽しい宴が始まる。
―THE DROS。
魅惑の味わい、神様からの贈り物。
店舗情報
THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
東京都千代田区丸の内1丁目9-1
JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00
※日・祝～21:00まで
※祝前日は22:00まで
※営業時間は変更となる場合がございます。
公式サイト
ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros
インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/
会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、
ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、
フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、
キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、
ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、
ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ、バニスタ