【お歳暮・お年賀に特別な贈り物】 THE DROS（ザ・ドロス）がお届けする厳選3種の焼き菓子が楽しめる『迎春アソートボックス』が期間限定で登場!

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】（※以下【DROS】と記載） より、『迎春アソートボックス』を2025年12月1日(月)から新発売いたします。

ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ※1をサンドした“サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕”、クリーミーなカマンベール※2とレモンの上品な酸味が人気の“フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕”、カマンベール※2の風味と塩味のバランスが特徴のクリームの味わいとアーモンドダイスの食感が愉しめる”ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕”の食べ比べができる、今しか買えない期間限定のアソートボックスです。

※1チョコレートコーチングを使用 ※2チーズパウダー中カマンベール75％以上使用

パッケージは、赤を基調とすることで新年の華やかさを表現し、2026年の干支である馬に乗る女神を配すことで、新年の祝福と幸運を象徴しています。上品で華やかなお正月限定パッケージは、お年賀や帰省土産としておすすめです。【DROS】の『迎春アソートボックス』とともに、大切な方へ感謝の気持ちを、是非届けてはいかがでしょうか。

◆商品概要

【商品名】 迎春アソートボックス

【価 格】 12個入：2,700円（税込）

【内 容】 フィナンシェ（カマンベール＆レモン）×4個

サンドクッキー（マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ）×6枚

ミルフィユ（カマンベール＆アーモンド）×2個

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

商品紹介

◆ブラウニー〔カマンベール&カカオ〕

まろやかなカマンベール(※)のコクと、芳醇なカカオの香りが重なって、しっとりと軽やかな口どけに仕上げました。DROSが贈る、季節限定のブラウニーです。

(※)チーズパウダー中カマンベール75%使用

6個入 1,620円（税込）<期間限定商品>

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

◆サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕

ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。

(※)チョコレートコーチングを使用

9個入 1,296円（税込）

18個入 2,592円（税込）

27枚入 3,888円（税込）

◆フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕

クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。

（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）

5個入 1,296円(税込)

◆クッキー〔ゴルゴンゾーラ＆アーモンド〕

濃厚なゴルゴンゾーラと、薫り高い皮付きローストアーモンドで仕立てた風味豊かなクッキー。

側面にまぶしたシュガーが塩味を引き立たせる、気品のある味わいです。

（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用）

10個入 1,458円(税込)

ブランドコンセプト

チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。

木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。

ひとくち食べれば、みんなうっとり、

甘美な甘美なマリアージュ。

そのおいしさに誘われて、

鳥や動物、人間たちも集まって

今日もどこかで楽しい宴が始まる。

―THE DROS。

魅惑の味わい、神様からの贈り物。

店舗情報

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店

東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）

営業時間：8:00～22:00

※日・祝～21:00まで

※祝前日は22:00まで

※営業時間は変更となる場合がございます。

公式サイト

ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros

インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、

ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、

フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、

ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、

ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ、バニスタ