顧客体験（CX）の“見えない課題”を可視化 20業界のトップ企業100社のコミュニケーション体験評価調査レポートを提供開始

トランスコスモスは、企業と消費者の顧客接点におけるコミュニケーション体験を評価する大規模調査を実施、20業界のトップ企業100社を対象に購入前後のカスタマージャーニーから得られる、消費者が感じた“リアルな評価”をスコア化しました。今回提供する「COMX(コミュニケーション体験評価)レポート」は、トランスコスモスが毎年実施している『消費者と企業のコミュニケーション実態調査（コミュ調）』で開発した独自フレームワークを活用し、自社のCX課題やベンチマーク企業との差別化ポイントを明確に把握できる点を強化しました。お客様企業を最優先に提供しますが、その他CX経営に関心のある企業経営層、カスタマーエクスペリエンスオフィサーの方にも配布を予定しています。

※最新の「消費者と企業のコミュニケーション実態調査（コミュ調）2025-2026」はこちら

URL：https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/251126.html

■CX施策を進化させる実践的で即効性のあるインサイトを提供

CXを推進する企業においても、顧客とのコミュニケーション体験の質は競争力を左右します。既存の施策で高い成果を上げている企業でも、消費者視点での“体験の質”にはまだ改善余地が潜んでいます。本レポートは、購入前後のカスタマージャーニーから得られたリアルなユーザー評価をスコア化し、既存施策をさらに磨き、競合優位を強化するための新しい改善ポイントを発見することを可能にします。CXリーダーが次の一手を決めるための、実践的で即効性のあるインサイトを提供します。

■COMX(コミュニケーション体験評価)レポートで得られる3つの価値

１.自社コミュニケーション体験のペインポイントを可視化

「問い合わせ対応が遅い」「購入前の情報が不足している」「FAQが分かりづらい」など、消費者が離脱する原因を明確化

２.ベンチマーク企業との比較で差別化戦略を立案

ベンチマーク企業や業界平均とのギャップを把握し、強みを活かしたCX改善施策を設計、価格以外の競争軸を構築

３.経営判断に活かせる実践的なインサイト

VOC（顧客の声）に基づくデータで、CX投資の優先順位とROIを見極める判断材料に、経営層の意思決定を支援

■このような課題をもつ企業経営層、カスタマーエクスペリエンスオフィサーにおすすめです

● CX施策をさらに進化させ、顧客体験の質を次のレベルへ引き上げたい

● 競合との差別化を強化し、価格以外の競争軸を確立したい

● VOCデータを活用し、CX投資のROIを迅速に判断したい

● デジタル接点やオムニチャネル戦略をより効果的に最適化したい

