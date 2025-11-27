Plug and Play Japan Fund I、2026年免税制度改正を先取りする Pie Systems へ出資
Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：Phillip Vincent、以下 「Plug and Play Japan」）は、運営するベンチャーキャピタルファンド 「Plug and Play Japan Fund I」（以下「Japan Fund I」）が、免税手続きのデジタル化を推進する Pie Systems Inc. （本社：米国カリフォルニア州、CEO：Sunny Long、以下「Pie Systems」）に出資したことをお知らせいたします。
Pie Systemsは、2018年に米国シリコンバレーで創業され、デンマーク・ノルウェーなど欧州で事業を開始し、日本では2021年から事業展開をしてきたスタートアップです。旅行者向け免税手続きアプリと、免税店向け電子化管理システムを組み合わせた免税デジタルプラットフォーム 「PIE VAT」を提供し、旅行者はスマートフォンのみで免税手続きが完結、店舗側は初期費用・月額費用ゼロで導入し集客をすることが可能など、両者にとってメリットある仕組みを実現しています。
本ラウンドでは、2026年11月に免税制度が「リファンド方式」に移行することを追い風とした日本での更なる事業展開の加速を基点に、欧州主要国およびアジア地域での事業拡大を目指します。
【出資の背景】
免税手続き市場は、2025年上半期の訪日旅行者数が前年同期比21%増、旅行消費額が22.9%増と急回復していることに加え、2026年11月に免税制度が改正され、旅行者が購入時に消費税を一時的に支払い、後日スマートフォンや電子決済経由で返金を受ける「リファンド方式」へと移行することも相まって、免税店では新しい対応システム導入が必須となるなど、現在大きな転換点を迎えています。
そのような環境変化に加えて、Pie Systemsは2021年の日本参入当初から還付方式での運用を実装し業界トップクラスの実績を有していること、また免税店と訪日顧客との接点を強化するためのプラットフォームとしての機能を具備しているプロダクトの競争優位性などを背景に、 日本市場における観光客の免税購入総額シェアが急速に拡大しています。Plug and Play Japan は、こうした Pie Systems の規制対応力、顧客基盤、プロダクトの競争優位性を基盤とした成長性を高く評価し、Japan FundIとして出資参画を決定いたしました。
Pie Systems CEO Sunny Long氏 コメント
今回の投資ラウンドが始まる前から、私たちは継続的にPlug and Play Japanの皆さまとお話しする機会に恵まれてきました。Plug and Play Japanの皆さまは常に私たちと弊社のミッションを支援してくださり、このような歩みの中で、この関係が正式な出資パートナーシップへと発展したことに深く感謝申し上げます。
世界的に旅行需要が伸び続け、日本でも免税制度が大きな転換点を迎える今、今回のご支援は極めて重要な意味を持っています。Plug and Play Japanの参画を力に、PIE VATの成長をさらに加速させ、より多くの旅行者に新しい価値を届けるデジタルインフラの拡大に取り組んでまいります。
Plug and Play 執行役員 COO 内木遼よりコメント
最近街を歩きながら「ずいぶん増えてきたな」と独りごちるほどインバウンドが回復し、2026 年の免税制度改正を控える中、Pie Systems は小売・旅行者をつなぐプラットフォームとしての拡張性等を武器に、日本市場で急成長しています。Plug and Play のネットワークを活かし、 同社の成長支援を通じた訪日客の購買体験向上、ひいては日本の観光価値向上に貢献したいと考えています。
【Pie Systems概要】
名称：Pie Systems Inc.
所在地：California, USA
代表者：CEO Sunny Long
事業内容：インバウンド旅行者向け免税ソリューション「PIE VAT」の開発・提供、並びにインバウンドマーケティングサービス
日本法人：株式会社Pie Systems Japan （東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX）
URL：https://pievat.com/japan
設立：2018年
Plug and Play について
Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。私たちは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。
Plug and Play Japan HP：http://japan.plugandplaytechcenter.com(http://japan.plugandplaytechcenter.com/)
【Plug and Play Japan会社概要】
名称：Plug and Play Japan株式会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F
代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ
URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com
設立：2017年7月14日