MXV、12月28日(日) 年末スペシャルライブ『VELOCITY』開催決定！

2025年1月に結成された5人組ダンス＆ボーカルグループ MXV（エムエックスブイ）。

YUTA、MASAKI、TAIYU、TAICHI、KEIの5人のメンバーは、それぞれが舞台および音楽活動を通じて豊富な経験を積んできた実力派アーティストで構成されており、“ベテランたちの新たな挑戦”というタイトルとともにデビュー以降、業界関係者や音楽ファンの注目を集めてきた。

今年、MXVは以下のような多彩な活動を展開し、息つく間もない一年を駆け抜けた。

2月：1st Greeting Event『Oh My Gosh』

4月：フルアルバム『MODULATION』

6月：デジタルシングル『I』

8月：シングルアルバム『＋』

12月：ミニアルバム『VELOCITY』

そして、その集大成とも言えるスペシャルライブ『VELOCITY』が12月28日(日)に開催される。

この公演は、年末を記念するMXVならの特別なステージであり、

ミニアルバム『VELOCITY』収録曲をはじめ、これまで発表された楽曲を中心に構成され、

「すべての曲を聴けるかもしれない」というファンの期待も高めている。

ステージでは、各メンバーの個性と魅力を生かした演出が予定されており、

アルバムタイトルが示す“スピード感”と“エネルギー”を直接感じられるダイナミックなパフォーマンスが展開される。

J-POPの中心を目指し、2026年のメジャーデビューに向けて走り続ける彼らの“今”と“未来”を共に体感できる、一日限りのライブ。

2025年の最後をMXVと共に過ごしたい人にとって、見逃せないステージとなっている。

『MODULATION』

グループの再構築を経て、新たなスタートを切ったMXV。

『I』

それぞれの個性を軸に自己表現を磨き上げながら、

『＋』

一歩ずつ歩みを重ねてきた。

『VELOCITY』

そして今、その歩みをさらに加速させ、次のステージへと向かっている。

『MXV』

5人それぞれの個性が混ざり合い、新たなエンターテイメントを生み出していく。

【VELOCITY】

●開催日時

2025年12月28日（日）＠東京・DDD青山クロスシアター

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-3 ヒューリック青山第2ビル B1F

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

＜1部＞ 12:00開場／13:00開演

＜2部＞ 17:30開場／18:30開演

※公演内容・開場／開演時間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●チケット料金

・有料FC会員先行(VIP指定席)：11,000円（税込）

※前方座席／特典付きVIPチケット（詳細は別途告知）

・ファンサイト先行／プレリクエスト先行／一般販売（一般指定席）：5,500円（税込）

●枚数制限

・ファンサイト先行：1名様につき2枚まで

・プレイガイド以降：1名様につき4枚まで

※全席抽選・全席指定／座席の選択は不可

※3歳以下入場不可（4歳以上有料）

※プレイガイド手数料別

※営利目的の転売禁止／本人確認実施の可能性あり

●チケット販売スケジュール

・ファンサイト先行（抽選）：11月27日(木)18:00～12月2日(火)23:59

・プレリクエスト先行（先着）：12月5日(金)18:00～12月15日(月)23:59

※ファンサイト先行で完売の場合、実施されない可能性があります。

・一般販売（先着）：12月18日(木)18:00～12月27日(土)23:59

※プレリクエスト先行で完売の場合、実施されない可能性があります。

