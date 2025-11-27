UNDONE　― あの瞬間（トキ）をもう一度、時間に刻もう ―

株式会社UNDONE JAPAN

カスタマイズ腕時計ブランド UNDONE（本社：東京都 / 代表：Robert Tran）は、2025年11月25日より、期間限定企画 「I will never forget this moment」キャンペーンを開始いたします。

UNDONEは、時計をただの道具ではなく、“その人らしさや、大切な瞬間を映すもの” として大切にしてきました。その想いを2025年の締めくくりに、皆さまとも分かち合うために、今回のキャンペーンをご用意いたしました。

■ キャンペーン概要

今回のキャンペーンでは、「忘れられない時間を分かち合う」ことをテーマに、

2本セットの 特別パッケージ をご用意しました。いずれも期間限定での販売となります。

● UNFORGETTABLE パッケージ（48,000円）

インラインモデル（全24種）から、好きな2本を選べるセットです。

1本はご自身に、もう1本は思い浮かんだ大切な方へ。

カスタマイズした時計は、UNDONEより“シークレットギフト”として相手へお届けすることも可能です。

記憶に残るプレゼントをそのまま贈ることができる、お得な特別セットです。

● F1 パッケージ（78,000円）

インラインモデル1本に加え、Williams Racing公式モデル “Carbono” を組み合わせたセットです。

どちらを贈っても、ご自身用にしても構いません。

“Carbono”は今年のUNDONEにとって、「共に走り抜けた時間」を象徴する特別なモデルです。

通常、こうした新コラボレーションモデルがキャンペーンに含まれることはほとんどありませんが、“忘れられない時間を分かち合う” という本キャンペーンの想いに合わせ、今回に限りラインナップに加えました。

どちらのパッケージも、大切な人への贈り物としてはもちろん、ご自身の2本としてもお選びいただけます。あなたの視点や想いをカスタマイズで表現し、その時々のストーリーを時計という形で残すことができるセットです。

■ UNDONEからのメッセージ

UNDONE Founder / Robert Tran

「時間は、誰かと共有することで価値が生まれると私たちは考えています。

その“瞬間”こそが人生を形づくり、想いとして残っていくものです。UNDONEが届けたいのは、単なる時計ではなく、そうした特別な時間を託せる“想いのある一本”。

この企画が、大切な誰かとの“忘れられない瞬間”を思い出し、

それを分かち合うきっかけになれば嬉しく思います。」

■ 販売開始日

2025年11月26日（水）より UNDONE公式サイトにて発売開始

キャンペーンページはこちら :https://undone.co.jp/collections/campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=unforgettable&utm_content=pr

■ UNDONEについて

UNDONEは、“カスタマイズ文化を世界に広げる”ことを軸に、

2014年に香港で生まれたカスタムウォッチブランドです。

現在は本社を日本へ移し、東京を拠点に世界へ発信を続けています。

UNDONEが大切にしているのは、時計をただ時間を知るためではなく、その人の視点（Perspective）やストーリーを映す存在と捉えることです。

文字盤や針、ケース、ベルト、刻印まで選べるカスタマイズは、一人ひとりが自分らしさを自然に表現できるよう設計されています。また、アニメ、アート、F1チームなど多様なカルチャーとのコラボレーションを通じて、腕時計を“身に着ける物語”として再定義し続けています。

UNDONEはこれからも、既成概念にとらわれない新しい時計の楽しみ方を

世界中のファンと共につくり上げていきます。

UNDONE JAPAN

