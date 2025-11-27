- 自信は、習慣から生まれる。大人男子のための新しいケア文化をつくるメンズブランド『BC.』誕生

■ はじめに

株式会社GROORT

現代の男性は、かつてないほど多くの役割を担っている。

朝、家族を起こし弁当を詰め、子どもを送り出す父。

昼、責任ある会議や商談を重ね、成果を求められるビジネスパーソン。

夜、趣味や学びに時間を割き、自分の人生を丁寧に積み重ねようとする大人の男性。

社会が求める期待値は年々高まり、時間は足りない。

にもかかわらず、身だしなみや清潔感は“当然の前提”として扱われるようになった。



スキンケアや口腔ケアに興味はあっても、複雑・高価・時間がかかるなどの理由から、習慣として根づかないケースは多い。

「自信を持ちたい。でも、何を、どこから始めればいいかわからない。」

BC.（ビーシー・ドット）は、この“男性特有のギャップ”に真正面から向き合ったブランドだ。

■ ブランド名「BC.」に込めた思想

BC. の由来は、

“BE CONFIDENT.” - 自分に自信を持とう。

ただのフレーズではなく、ブランドの根幹を支える哲学そのものだ。

人生において何かを成し遂げる時、最も重要なのは「自信」。

だが、その自信は一夜にして生まれるものではない。

自分を律し、コントロールし、毎日の小さな行動が積み重なった時、

静かに、しかし確かに、自信という資産が育っていく。

BC. の存在意義は、決して「美容ブランド」であることだけではない。

“自信をつくるための習慣”を提供するブランドであること。

ここに、BC. が他ブランドと決定的に異なる点がある。

■ なぜ今「男性の習慣」にフォーカスするのか？

メンズ美容が盛り上がっているように見える一方、実態は複雑だ。

● 男性の多くは「やる気はあるが、続かない」

男性向け市場調査によると、“スキンケアがしたい”と答える男性は増加し続けている一方で、“続かない”という悩みが最も多い。その理由は明確だ。

・何を買えばいいかわからない

・ステップが多すぎる

・効果が実感しにくい

・時間がかかる

・デザインが日常に馴染まない

この「心理的ハードル」こそ、メンズケア普及の最大のボトルネックになっている。

● 男性は“合理性”で行動する

男性の購買行動は「理由」を求める。

・なぜ必要なのか？

・どれだけ時間が短縮できるのか？

・効果はあるのか？

・コスパは良いのか？

この問いへの答えが曖昧なブランドは、どれほど広告費を投下しても男性には刺さらない。BC. は市場調査の結果、ひとつの確信に至った。

“男性が続けられるケアは、シンプルで、本質的で、効果を実感しやすいこと。”

そしてその思想を体現したのが、ローンチ製品である。

■ BC. の製品開発思想：3つの柱

BC. のプロダクト哲学は非常に明確で、たった3つ。

１. 「1ステップで完結する」--習慣化のためのミニマル設計

男性の“続かない理由”を徹底して排除する。ステップが多い、時間がかかる、これらはすべて挫折の温床だ。だからこそ、BC.は 1本で完結する“最短ルート”ケア を選んだ。

人は複雑な習慣は続けられない。しかし、シンプルな習慣は続けられる。“自信は習慣の積み重ね”である以上、ケアを続けられる設計はブランドの最優先事項となった。

２. 「日本製」という揺るがない品質基準

BC. の製造拠点は日本国内。化粧品処方に理想的な清純性を持つ。男性に多い「肌が荒れやすい」「乾燥しやすい」「髭剃り後がしみる」といった課題に向き合うため、“刺激が少なく、快適で、継続できるテクスチャー” を追求した。

３. 「生活に馴染むデザイン」

男性は「持ち物の世界観」を重視する傾向が強い。派手すぎず、華美すぎず、洗面所・職場のロッカー・出張時のカバンに自然に馴染むデザイン。極限まで情報を削ぎ落としたミニマルな白黒のパッケージは、“習慣の邪魔をしない” ことを目的にしている。

■ 製品詳細

１. オールインワンクリームBC.オールインワン＜商品概要＞

商品名：BC.ALL IN ONE（オールインワン）

内容量：100mL（約2ヵ月分）

定 価：2,480円（税込）

Amazonにて販売中

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYP21B52/

▼ 1本で、清潔感の土台が完成する

男性の肌悩みは「乾燥」と「テカリ」という相反する問題を同時に抱えることが多い。BC.のオールインワンはその両方に対応できるように設計。

▼ 特徴

化粧水 / 乳液 / クリーム / アフターシェイブを1本に凝縮、富士山麓で製造された日本製処方、べたつかず、軽やかに馴染むテクスチャー、大人の肌悩みにマルチに対応、朝の身支度が“1ステップ”で完了する利便性

▼ 男性が「続けやすい」理由

とにかく早い、とにかく簡単、とにかく気持ちいい、とにかくミニマル。この4つが揃うことで、無意識レベルで“毎日使いたくなる製品”になる。

２. マウスウォッシュ（医薬部外品）BC.マウスウォッシュ＜商品概要＞

商品名：BC.MOUTH WASH（洗口液）

内容量：300mL（約1ヵ月分）

定 価：1,980円（税込）

Amazonにて販売中

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6BB2WND/

▼ 第一印象は“肌より口元”で決まる

オンライン会議、商談、デート。どの場面でも「口元」は印象を左右する極めて重要な要素だ。BC.のマウスウォッシュは、単なる口臭ケアではなく、“自信の土台をつくる口腔ケア” と位置づけて開発された。

▼ 特徴

口臭予防、歯肉炎予防、低刺激で毎日続けられる、約1ヶ月使える300mL、爽やかに広がるミントフレーバー。「口元の清潔感」を日常化することで、会話の質と自分自身の印象が大きく変わる。

３. フェイシャルフォームBC.フェイシャルフォーム＜商品概要＞

商品名：BC.FACIAL FOAM

内容量：110g（約2ヵ月分）

定 価：1,680円（税込）

2026年1月末発売予定

BC. の核となる“起点のケア”として開発。男性の皮脂バランスに最適化でひげ剃り前・剃刀負け対策。毛穴ケア・テカリと乾燥の両方に対応・泡立ち・香り・洗い上がりの全バランスを追求。

洗顔は、スキンケアの最初の一歩。ここが変わると、顔全体の清潔感が劇的に変わる。

■ BC. が目指す未来 -- 「ケア × 習慣 × 自信」という価値の創造

BC. は長期的に、ただの美容ブランドでは終わらない。「男性が自信を取り戻し、自信を未来につなげるためのブランド」これがBC.のミッションである。

▼ 具体的な今後の展開

発売商品：洗顔料、フットスクラブ、ルームスプレー等

販売経路：ドラッグストア、雑貨店等

■ 最後に

これはただの美容の話ではない。人生をどのように積み重ねるかという「生き方」の話だ。肌を整え、口元を清潔にし、自分を整えることで、毎日は確実に変化していく。

BC. が提供するのは、「自分を好きでいるための、小さな一歩」 だ。その一歩の積み重ねが、未来のあなたの自信へとつながっていく。

会社概要

■会社名 ：株式会社GROORT

■住所 ：大阪府大阪市中央区本町橋7-17

■HP ：https://www.groort.com/

■Mail ：takato_mori@bc-confident.com