回転すし「スシロー」と同じグループである、大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴　杉玉」が東海地方に初出店！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥本 哲士）は、東海地方で初となる「鮨 酒 肴 杉玉 栄」を、12月1日（月）にオープンいたします。

「鮨 酒 肴 杉玉」は、より多くのお客さまに当社商品をお楽しみいただきたいという想いから、関東、関西を中心に、九州地方、中国地方、東北地方、四国地方に出店し、現在日本国内に98店舗（2025年10月時点）を展開しております。この度、東海地方に初進出し、名古屋の繁華街 栄にあるプリンセスガーデンホテル栄の1階に、フランチャイズ店舗となる「鮨 酒 肴 杉玉 栄」をオープンいたします。

「杉玉」は、回転すし「スシロー」をグループに持ち、FOOD ＆ LIFE COMPANIESの調達力が最大限に発揮された寿司や一品料理をお手頃な価格でご提供しております。鮮度や味、見た目にこだわった寿司や、居酒屋ならではの一品料理、そして食事と相性抜群の自慢のお酒をご用意しています。杉玉の寿司は、まぐろやハマチなどの定番のネタをそのまま楽しんでいただく「王道寿司」と、寿司と真摯に向き合ったからこそ生み出せた「極み寿司」の2種類を展開しています。「王道寿司」には、3貫や8貫などの寿司の盛り合わせの他、「穴子一本」などがあり、杉玉こだわりの「極み寿司」は、低温で調理して飲めるほど柔らかくした「杉玉と言えば、飲めるサーモン」をはじめ、通常の約2倍のネタを使用した「思わず写真を撮りたくなる、厚切り6貫盛り」などがあります。また、昨年2月には、新たにネタとシャリの間に隠し味を忍ばせた「お忍び寿司」が登場しました。看板メニューは「杉玉」のロゴをモチーフにした「杉玉ポテトサラダ」で、寿司屋ならではの刻んだガリをじゃがいもと混ぜ合わせて、黄身を包んだあとに、アオサや干しえび、パン粉などを炒って作った“杉粉”をまぶしてご提供しています。思わずクスッとするようなネーミングも特長で、100種類以上のメニューをご用意しております。お酒は、有名無名を問わず、地酒を10種類以上取り揃えているほか、ノンアルコールドリンクもご用意しておりますので、お酒を楽しむ場としてはもちろんのこと、明るい白木造りの店内は家族連れのお客さまにもお気軽にご利用いただけます。そして、壁には絵師による手描きの画があり、栄のランドマークとなるタワーが描かれています。

東海地方に初出店した「鮨 酒 肴 杉玉」にて、こだわりの商品と厳選したお酒を、ぜひご堪能ください。

「鮨 酒 肴 杉玉 栄」店舗概要

■店舗名：鮨 酒 肴 杉玉 栄

■所在地：愛知県名古屋市中区栄3-13-31 プリンセスガーデンホテル栄1階

■TEL：052-228-2959

■座席数：63席（カウンター席 11席/テーブル席 52席）

■URL：https://www.sugidama-sushiizakaya.jp/shop/1739/

■オープン日：2025年12月1日（月）

■営業時間：17:00～23:30 (L.O.23:00)

※12月8日（月）より毎週月曜日が定休日となります。

店内イメージ

手描きの壁画

※写真はイメージです。

おすすめ商品概要（一部）

【王道寿司】

こだわりのネタを杉玉オリジナルのシャリでお楽しみいただけます。

左：米酢を使ったシャリ、右：杉玉のシャリ

■商品名：並玉[8貫]

■価 格：1,150円(税込1,265円)

■盛り合わせ内容：中とろ、まぐろ、サーモン、ハマチ（ブリ）、イカ、海老、〆さば、たまご

※通常販売商品です。

※仕入状況・販売状況等により、盛り合わせ内容が変更になる場合があります。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

人気ネタを楽しめる盛り合わせ。

杉玉ではお酒に合うよう、黒酢とバルサミコ酢をブレンドしたお酢を使用したシャリで、黒っぽいのが特長です。

■商品名：穴子一本

■価 格：520円(税込572円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

※穴子一本は1貫からご注文いただけます。

注文が入ってから、一度蒸し器に入れて、身をふっくらさせた後、甘だれをかけて炙ってご提供いたします。

【極み寿司】

寿司と真摯に向き合ったからこそ生み出せた、一歩先を行く寿司です。

■商品名：杉玉と言えば、飲めるサーモン

■価 格：260円(税込286円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

低温で調理したサーモンは、とろりとした食感になり、“飲める”ほどの柔らかさをお楽しみいただけます。

■商品名：思わず写真を撮りたくなる、厚切り6貫盛り

■価 格：1,930円(税込2,123円)

※通常販売商品です。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

席に届くと思わず写真を撮りたくなるほどインパクトのあるお寿司。

ネタは通常時に比べて約2倍のボリュームのため、食べるとネタの旨みが口いっぱいに広がります。

隠し味を忍ばせた、お忍び寿司

■商品名：塩雲丹とイカ、そして大葉。

■価 格：390円(税込429円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

※隠し味の一部にわさびを使用しております。

イカの上に店内仕込みの塩雲丹をのせた、贅沢な寿司。ネタとシャリの間に隠し味を忍ばせているため、醤油をつけずにそのままでお召し上がりいただけます。

【定番商品】

■商品名：杉玉ポテトサラダ

■価 格：490円(税込539円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

「杉玉」のロゴがモチーフ。店内で、冷凍した黄身や寿司屋ならではのガリを混ぜ合わせ、さらにアオサや干しエビ、パン粉などを炒って作った“杉粉”をまぶすひと手間をかけた杉玉の看板商品です。

■商品名：メニュー開発に1年以上もかかってしまった、杉玉のアヒージョ

■価 格：490円(税込539円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

ニンニクとアンチョビをベースにしたオイルに、ベビー帆立と赤貝のひも、糸かつお、アオサなどを入れて、杉玉らしいアヒージョに仕上げました。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※写真はイメージです。

おすすめ商品概要（一部）

【こだわりのお酒】

■商品名：杉玉 純米

■価 格：半合 390円(税込429円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

店名と同じ銘柄の日本酒。

まろやかな酒質で、冷・熱燗の両方でお楽しみいただけます。

■商品名：鮨酎

■価 格：ボトル 1,800円(税込1,980円)

※通常販売商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

※ボトルキープ期間は3ヵ月です。

ボトルキープができる、鮨のために考えられた、杉玉オリジナルラベルの焼酎。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※写真はイメージです。

※お酒のご提供は20歳以上の方に限ります。お車を運転されるお客さまにはご提供できません。