間取り図から「3D鳥瞰図 & イメージパース」を最短制作。「おうち提案AI」に新オプション登場 ― 営業初回提案の質を大幅に向上
おうち提案AI 新オプション「間取り&3Dパース機能」
ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奧村美徳）と株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中義弘）は、2025年11月27日（木）に住宅・不動産業界向け提案支援サービス「おうち提案AI」において、間取り図から3D鳥瞰図およびイメージパースを制作できる新オプションの提供を開始しました。本サービスは、AIが自動生成するものではなく、AIを活用しながら専属クリエイターが手作業で仕上げる受託型制作サービスです。
おうち提案AI WEBサイト
https://blue-r.co.jp/ouchiteian-ai/(https://blue-r.co.jp/ouchiteian-ai/)
主要な特長
1. 間取りから3D鳥瞰図をスピーディに制作
間取りから3D鳥瞰図の作成イメージ
2. 鳥瞰図から狙ったアングルのイメージパースを制作
鳥瞰図からイメージパースの作成イメージ
任意の位置・目線の高さ・角度を指定でき、初回提案の説得力が向上。
インテリアテイストもナチュラル／モダン／ラグジュアリー／シンプルなど幅広く対応。
※イメージパース（画像）の制作は検証段階
もちろん動画化も可能！
3. 初回接触で「世界観が伝わる」― 営業力強化に直結
「イメージが分かりやすい」「対応が早い」という評価につながり、
初回商談の満足度向上 → 商談化率UP → 競合差別化を後押しします。
4. 必要な時にだけ依頼できる、使いやすい受託型モデル
「このお客様は確実に取りたい」という局面など、必要なタイミングで柔軟に利用できるワークフロー。固定費を持たず、必要な時だけ外部リソースとして使える点が評価されています。
サービス概要
本オプションは、間取り図面をもとに 3D鳥瞰図 → イメージパース を一気通貫で制作する、「おうち提案AI」ユーザー向け追加サービスです。
従来の手作業では2週間ほど必要だった初回3D提案を、AIサポートとクリエイター制作の組み合わせにより、圧倒的スピードで高いクオリティに仕上げることが可能になりました。
- イメージパース作成：鳥瞰図から任意の位置・角度を指定可能
- ナチュラル／モダン／ラグジュアリーなど多彩なテイスト対応
- 受託制作のため、企業ごとに世界観を反映可能
- 図面からの間取り制作もオプションで対応
従来の課題 → 本サービスが解決するポイント
◆従来の課題
- 初回提案の3Dイメージ制作に時間・人手がかかりすぎる
- 社内スタッフによる作成はクオリティにばらつきが出やすい
- 初回商談時に「世界観が伝わりにくい」という声が多い
- 外注しても費用が高く、数日以上のリードタイムが必要
◆本サービスで解決
- 最短当日～3日で初回提案に必要な3Dイメージが完成
- 企業ブランドに合わせた世界観を反映し差別化が容易
- 必要な時だけ依頼できる都度型の受託制作でコスト最適化
活用シーン
- 初回提案に入る前のスピード重視のプレゼン
- ハウスメーカー・工務店の商品ラインナップ紹介
- 不動産会社のリノベ提案・販売促進
- モデルチェンジ・カラバリ展開など商品開発資料として
- 住宅展示場やネット広告向けのビジュアル素材生成
導入メリット（定量・定性）
- 制作スピード：従来比 75～90％以上短縮
- 社内デザイナー／営業担当の工数を大幅削減
- 提案精度向上による商談接続率アップ
- ブランド世界観の統一による認知・信頼向上
- パッケージプラン例
１. 間取りから3D鳥瞰図制作（1点）
２. 鳥瞰図から任意角度でイメージパース制作（2点）
合計：8万円（税抜）～
※カラバリ／モデルチェンジ対応可
※図面からの間取り制作も可能
※動画化も可能（追加作業は別途費用がかかります）
受託＋AI支援型
本サービスは、AIが自動で生成するツールではありません。
AIを活用しながら、専属クリエイターが手作業で仕上げる受託型制作サービスです。
そのため、企業ごとの世界観・テイスト・ブランド要件に合わせた表現が可能です。
今後のシリーズ展開／ロードマップ
「おうち提案AI」シリーズでは、今後も住宅・不動産業界のDXに寄与する新サービスを続々とリリース予定です
ブルーアール株式会社について
BlueR（ブルーアール）は、AIの可能性を最大限に引き出し、クリエイティブの新時代を切り拓くAIプロモーション制作会社です。事業領域は多岐に渡り、展示会やイベントの企画・装飾・運営から、クリエイティブ制作、ブランディング、WEB、SNS戦略、映像制作、アプリ・システム開発、PR広報支援まで、あらゆる制作プロセスにAIを効果的に融合し、クライアントのビジネスに新たな価値を創造します。人間の創造性とAIの革新性が織りなす、次世代のプロモーション体験をお届けします。
https://blue-r.co.jp/
株式会社タジクについて
タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。
https://taziku.co.jp/
