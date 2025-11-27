福岡放送が運営するARNEと大丸福岡天神店がビューティーイベント「BEAUTY COUNTER」を期間限定開催

株式会社福岡放送

株式会社福岡放送（福岡県福岡市／代表取締役社長：酒巻和也）が運営するWEBメディア「ARNE（アーネ）」は、大丸福岡天神店・東館エルガーラ1階 化粧品売場のリニューアルを記念して2025年12月5日（金）・6日（土）・7日（日）・12日（金）・13日（土）・14日（日）に、『BEAUTY COUNTER』を開催します。

プロによるパーソナルカラー診断のほか、カウンターでタッチアップ体験をすると豪華賞品が当たる外れナシの抽選会も実施します。

【企画詳細】

企画１. 似あう色を学んでメイクを変えよう！「パーソナルカラー診断」

2025年12月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）の4日間限定で開催する『パーソナルカラー診断』。

プロのパーソナルカラーアドバイザーが、あなたの“顔色が良く、好印象になる色”を分析。1回15分程度で、似合うメイクカラー（ファンデーション・アイシャドウ・チーク・リップ）を中心に診断します。

普段使っているコスメなどを持参すれば、それについてもアドバイスしてくれますよ。

大丸福岡天神店・東館エルガーラ1階にある個室「ビューティーアップテラス」で行うので、人目も気になりません。

診断後、『ゲラン』『クラランス』『ポーラ』『JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティー）』『アテニア』『SUQQU（スック）』『IPSA（イプサ）』の7ブランドのカウンターでは、診断結果に応じたリップのタッチアップもしてもらえます。

＜パーソナルカラー診断概要＞

・開催日時：2025年12月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）

各日10：00～18：00（最終受付）、1人1回15分

・受付場所：大丸福岡天神店・パサージュ広場、『BEAUTY COUNTER』特設カウンター

・体験場所：大丸福岡天神店・東館エルガーラ1階「ビューティーアップテラス」

・料金：1,000円（支払方法：現金またはPayPay）

※事前予約は不要。ご希望の方は当日会場までお越しください。

※ご来場いただいたタイミングで満席の場合はその後の時間にて予約を承ります。

※枠には限りがあります。状況により診断を受けられない場合もあります。あらかじめご了承ください。

企画２. 新しくなったフロアでコスメをお試し！「タッチアップ体験＆外れナシ抽選会」

12月5日（金）・6日（土）・7日（日）・12日（金）・13日（土）・14日（日）の6日間は、「タッチアップ体験＆抽選会」を開催。

『BEAUTY COUNTER』受付でもらったスタンプカードを持って、コスメフロアのイベント対象ブランドから2店舗を選んでいただきます。

カウンターで気になる商品について美容部員さんからタッチアップをしてもらうと、スタンプがもらえます。

今だけの特別なクリスマスコフレが登場していたり、フロアのリニューアル記念キットなどが出ているブランドも多数。この機会にぜひ、いろいろお試ししてください。

そして、スタンプを2個集めると、もれなく「抽選会」が参加可能に。

商品例：

１. ラ・プレリー／SCラックスアイクリーム（62,150円）現品

２. アルビオン／薬用スキンコンディショナー（330ml、9,350円）現品

そして、この「抽選会」は外れナシ。商品のサンプルやクーポンなど必ずプレゼントがもらえます。

サンプルでの商品例：

１. ポーラ

日中の環境を活かし、美しさに変えるという発想で生命感あふれるような水ハリ艶※1を目指す。B.A スキンケアを閉じ込めたかのようなファンデーション『B.A ハイドレイティング カラークリーム』（現品価格13,750円、ケース2,750円）。

※1：うるおいによるハリ感と艶のある仕上がり

そして、ひと塗りで、光で影を飛ばすハリ仕上がり。色ムラに加え、形状による影までカバーする、B.Aのアイゾーン研究から誕生したコンシーラー『B.A 3D コンシーラー』（現品価格6,930円）。この2つのサンプルがもらえます。

２. エスティローダー

1998年の発売以来、ベストセラー＆ロングセラー製品として絶大な支持を得ているファンデーション『ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ SPF10/PA++』（現品価格7,590円）。

想像以上のカバー力で、セミマットの美しい仕上がりが長時間続きます。日本人の肌に合わせた豊富な色展開のなかでも、人気の「12番デザートベージュ」＆「36番 サンド」の2枚のサンプルがもらえます。

３. episteme（エピステーム）

『エピステーム ホワイトＵＶレーザー』（現品価格7,150円）のサシェサンプル2包。

光をコントロールし、輝きあふれるツヤ肌へ導くSPF50+ PA++++の日焼け止めクリームです。

４. アテニア

吸いつくように密着、自然にトーンアップして色ムラや毛穴の凹凸など補正する化粧下地

『グロウスキンフィルター（ベージュ）』（現品価格2,200円）のサンプル。

５. クラランス

「笑っても泣いても怒っても。肌はどんな時でも美しく。」

表情の動きに密着する独自の【スキンフィット テクノロジー】を搭載した『スキン イリュージョン フルカバレッジ ファンデーション』（現品価格7,150円）のサンプル。フルカバーなのに薄膜のルミナスマットな仕上がりを体験してみてください。

６. SUQQU（スック）

濃密なテクスチャーとなめらかさで端正な満ちる艶へ導く、スックを代表するクリームファンデーション『ザ ファンデーション』（現品価格14,300円）の110番。みずみずしい透明感があふれ、乾燥・紫外線から守る下地要らずのスキンケアファンデーション『スキンケア クリーム ティント』（現品価格8,250円）の10番。光を放ち、ふっくらやわらかなハリ艶を演出し、エイジングサインをカバーする『ザ プライマー』（現品価格11,000円）。

3種、それぞれのサンプルがもらえます。

７. FANCL（ファンケル）

毛穴の目立たないうるすべ素肌へ！ 美容液のような「とろすべオイル」でこすらずオフできる人気商品『マイルドクレンジング オイル』（現品価格1,870円）のサンプルです。

＜タッチアップ体験＆抽選会 概要＞

・開催日：2025年12月5日（金）・6日（土）・7日（日）・12日（金）・13日（土）・14日（日）

・抽選会：各日11：00より開始

・体験チケット配布＆抽選会場所：大丸福岡天神店・パサージュ広場、『BEAUTYCOUNTER』特設カウンター

・イベント対象ブランド：アテニア、アルビオン、エピステーム、クラランス、クリニーク、スック、ポーラ、ゲラン、ジョーマローンロンドン、トムフォードビューティ、ジルスチュアート、ジバンシイ、ランコム、ラ・プレリー

※ 1商品以上の体験がスタンプ押印の条件です

※ タッチアップは1ブランド1人1回限り

※ ブランドによってタッチアップの内容は異なります。

※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 抽選会は、各日先着100名（期間中総景品数：600）、なくなり次第終了。参加が100名に満たない場合は18：00まで実施。

※ 抽選会参加は1人1回限り

※ イベント内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

【ARNEとは】

https://arne.media/

県内20代～40代女性を中心に月間 150万人※以上が利用する福岡発のライフスタイルマガジン。 福岡女子の”わたし時間”がupdateできるような、グルメ、おでかけ、ファッション、ビューティーに関連する情報や時間、商品を日々発信しています。 ※2025年10月実績 外部配信も合わせたユニークユーザー。媒体毎のMAUを足した推定値。