オリジナルパンケーキハウス吉祥寺店　メニュー大幅リニューアルを実施

フークル株式会社

フークル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：河崎孝文）が展開する「オリジナルパンケーキハウス」吉祥寺店は、2025年12月1日よりメニューを大幅にリニューアルいたします。

今回の改定では、看板メニューであるダッチベイビーやふわふわパンケーキはもちろん、新たに洋食系の食事メニューを充実させ、これまで以上に幅広いシーンでご利用いただける構成へと進化いたしました。

パンケーキの本場アメリカで誕生し、70年以上の歴史を誇る「オリジナルパンケーキハウス」は、2013年に日本1号店を吉祥寺にオープンいたしました。

以来12年以上伝統のレシピをベースに、日本ならではの限定メニューを展開して参りました。

今回のリニューアルテーマは、

「料理が運ばれてきた瞬間に、お客様が思わず “WOW” と声を上げてしまうような感動体験」。

視覚的なインパクトと素材の魅力を最大限に引き出す盛り付け、そして“見た目を裏切らない美味しさ”を追求し、シェフが一品ずつ丁寧に仕上げています。

濃厚トマトとにんにくクリーミーパスタ 1,480円（税込1,628円）

■濃厚トマトとにんにくクリーミーパスタ

旨みが凝縮した濃厚トマトクソースに、にんにくの香りが立ち上るスープパスタ。

仕上げにはチーズをたっぷりのせ、バーナーでこんがり焦がして香ばしさをプラス。

運ばれた瞬間、目の前でふわっと広がる焦がしチーズの香りが “WOW” 感を誘う、インパクト満点の一品です。

■黒毛和牛ビーフシチュー

黒毛和牛の豊かな旨みをじっくりと引き出し、赤ワインと香味野菜で丁寧に煮込んだビーフシチュー。とろけるほど柔らかく仕上げた上質な肉と、深みのあるコク豊かなソースが口いっぱいに広がる贅沢な一皿です。

黒毛和牛ビーフシチュー 2,180円（税込2,398円）黒毛和牛ビーフシチューはサラダとフォカッチャのセット

黒毛和牛のスマッシュバーガー 1,780円（税込1,958円）

■黒毛和牛のスマッシュバーガー

黒毛和牛の豊潤な旨みを引き出すため、スマッシュ製法で香ばしく焼き上げたこだわりのバーガー。

外はカリッと香り高く、内側はとろけるようなジューシーさが際立ち、上質な肉の魅力を余すことなく堪能できる逸品です。

スタンダードの具材はパテ、サニーレタス、トマト、チェダーチーズで、お好みによりパテ、アボカド、チェダーチーズ、ベーコンの追加が可能です。

ふわふわ抹茶あずきパンケーキ 1,760円（税込1,936円）

■ふわふわ抹茶あずきパンケーキ

軽やかに焼き上げたふわふわパンケーキに、深い香りを纏った抹茶クリームと、艶やかなあずきを添えた上品な和洋スイーツ。抹茶のほろ苦さとあずきのやさしい甘みが調和し、余韻まで楽しめる贅沢な一皿です。

ふわふわカルボナーラパンケーキ 1,660円（税込1,826円）

■ふわふわカルボナーラパンケーキ

ふわふわな甘いパンケーキに、ベーコンの旨みとチーズのコクをまとわせたカルボナーラソースを合わせた一皿。甘さと塩味が上品に溶け合い、深みのある余韻を楽しめる新感覚のパンケーキです。

その他にも多様なメニューをご用意しております。

新ラインアップでは、ふわふわ食感の日本オリジナルパンケーキのほか、濃厚ソースをまとった洋食プレート、季節野菜をふんだんに使ったサラダなど、多様なニーズにお応えするメニューを多数ご用意しています。カフェ利用だけでなく、ランチやディナーにもご満足いただける内容です。

当店はこれからも、お客様に「初めて見る瞬間のときめき」と「また食べたくなる味わい」をお届けできるよう、料理とサービスの向上に努めてまいります。ぜひ、新しく生まれ変わった当店のメニューをご体験ください。

オリジナルパンケーキハウス

ウェブサイト：https://www.pancake-house.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/ophjapan/

＜お問い合わせ先＞

フークル株式会社 オリジナルパンケーキハウス

PR担当：冨安（とみやす）

E-mail tomiyasu@foocle.co.jp