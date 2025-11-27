オリジナルパンケーキハウス吉祥寺店 メニュー大幅リニューアルを実施
フークル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：河崎孝文）が展開する「オリジナルパンケーキハウス」吉祥寺店は、2025年12月1日よりメニューを大幅にリニューアルいたします。
今回の改定では、看板メニューであるダッチベイビーやふわふわパンケーキはもちろん、新たに洋食系の食事メニューを充実させ、これまで以上に幅広いシーンでご利用いただける構成へと進化いたしました。
パンケーキの本場アメリカで誕生し、70年以上の歴史を誇る「オリジナルパンケーキハウス」は、2013年に日本1号店を吉祥寺にオープンいたしました。
以来12年以上伝統のレシピをベースに、日本ならではの限定メニューを展開して参りました。
今回のリニューアルテーマは、
「料理が運ばれてきた瞬間に、お客様が思わず “WOW” と声を上げてしまうような感動体験」。
視覚的なインパクトと素材の魅力を最大限に引き出す盛り付け、そして“見た目を裏切らない美味しさ”を追求し、シェフが一品ずつ丁寧に仕上げています。
濃厚トマトとにんにくクリーミーパスタ 1,480円（税込1,628円）
■濃厚トマトとにんにくクリーミーパスタ
旨みが凝縮した濃厚トマトクソースに、にんにくの香りが立ち上るスープパスタ。
仕上げにはチーズをたっぷりのせ、バーナーでこんがり焦がして香ばしさをプラス。
運ばれた瞬間、目の前でふわっと広がる焦がしチーズの香りが “WOW” 感を誘う、インパクト満点の一品です。
■黒毛和牛ビーフシチュー
黒毛和牛の豊かな旨みをじっくりと引き出し、赤ワインと香味野菜で丁寧に煮込んだビーフシチュー。とろけるほど柔らかく仕上げた上質な肉と、深みのあるコク豊かなソースが口いっぱいに広がる贅沢な一皿です。
黒毛和牛ビーフシチュー 2,180円（税込2,398円）
黒毛和牛ビーフシチューはサラダとフォカッチャのセット
黒毛和牛のスマッシュバーガー 1,780円（税込1,958円）
■黒毛和牛のスマッシュバーガー
黒毛和牛の豊潤な旨みを引き出すため、スマッシュ製法で香ばしく焼き上げたこだわりのバーガー。
外はカリッと香り高く、内側はとろけるようなジューシーさが際立ち、上質な肉の魅力を余すことなく堪能できる逸品です。
スタンダードの具材はパテ、サニーレタス、トマト、チェダーチーズで、お好みによりパテ、アボカド、チェダーチーズ、ベーコンの追加が可能です。
ふわふわ抹茶あずきパンケーキ 1,760円（税込1,936円）
■ふわふわ抹茶あずきパンケーキ
軽やかに焼き上げたふわふわパンケーキに、深い香りを纏った抹茶クリームと、艶やかなあずきを添えた上品な和洋スイーツ。抹茶のほろ苦さとあずきのやさしい甘みが調和し、余韻まで楽しめる贅沢な一皿です。
ふわふわカルボナーラパンケーキ 1,660円（税込1,826円）
■ふわふわカルボナーラパンケーキ
ふわふわな甘いパンケーキに、ベーコンの旨みとチーズのコクをまとわせたカルボナーラソースを合わせた一皿。甘さと塩味が上品に溶け合い、深みのある余韻を楽しめる新感覚のパンケーキです。
その他にも多様なメニューをご用意しております。
新ラインアップでは、ふわふわ食感の日本オリジナルパンケーキのほか、濃厚ソースをまとった洋食プレート、季節野菜をふんだんに使ったサラダなど、多様なニーズにお応えするメニューを多数ご用意しています。カフェ利用だけでなく、ランチやディナーにもご満足いただける内容です。
当店はこれからも、お客様に「初めて見る瞬間のときめき」と「また食べたくなる味わい」をお届けできるよう、料理とサービスの向上に努めてまいります。ぜひ、新しく生まれ変わった当店のメニューをご体験ください。
オリジナルパンケーキハウス
ウェブサイト：https://www.pancake-house.jp/
インスタグラム：https://www.instagram.com/ophjapan/
＜お問い合わせ先＞
フークル株式会社 オリジナルパンケーキハウス
PR担当：冨安（とみやす）
E-mail tomiyasu@foocle.co.jp