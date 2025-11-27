地域未来投資促進法に基づく事業計画の承認を行いました！

神奈川県

県では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出する事業を支援する地域未来投資促進法に基づき、事業者の皆様から、地域経済牽引事業計画の申請を受け付けています。 このたび、事業者から申請のあった地域経済牽引事業計画について、承認を行いましたのでお知らせします。

【承認を行った地域経済牽引事業計画】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1348_1_e12feaf00d32c5cb85caba4a7c1e6431.jpg?v=202511280656 ]

事業計画の詳しい内容については、以下の資料をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1348-7c240ea445ce8e336a8d0c223fbbe71b.PDF

県では、事業計画を随時募集しています。事業計画の申請に当たっては、事前に産業振興課 までご相談ください。申請に必要な書類や申請書の記載方法等についてご説明いたします。 制度の概要等は、以下のホームページをご覧ください。

・地域経済牽引事業計画に関する支援措置について

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

・神奈川県基本計画、地域経済牽引事業計画の申請について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/chiikimirai/chiikimirai01.htm

神奈川県産業労働局産業部産業振興課

課長 高橋 電話 045-210-5630

新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636