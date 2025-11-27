県と相模原市が初めて実施する「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」の採択者決定！
神奈川県と相模原市は、リニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）開業予定の相模原市橋本を 中心として、神奈川県央地域や多摩地域等の企業・大学・産業支援機関などが参画するベンチ ャー・ スタートアップ支援のネットワーク「相模原広域スタートアップ支援エコシステム（仮称）」 の構築に取り組んでいます。このたび、本事業の一環として新たに実施する「技術系ベンチャー・ スタートアップ成長支援プログラム」で支援する企業を決定しましたので、お知らせします。
１ 採択した支援企業５社（五十音順）
会社ロゴ
企業名 Various Robotics株式会社
事業概要 屋内外のあらゆる環境を自律巡回するロボットの開発
企業サイト https://www.various-robotics.com/
会社ロゴ
企業名 株式会社 OtoCheck
事業概要 中耳炎を対象としたAI診断支援プロジェクト
※ 企業サイトは現在準備中です。
会社ロゴ
企業名 タグル株式会社
事業概要 筋肉状態の見える化による怪我予防ソリューション開発
企業サイト https://www.tagle.co.jp/
会社ロゴ
企業名 Chart 株式会社
事業概要 ロケット開発と宇宙戦略活動を推進
企業サイト https://chart-inc.com/
会社ロゴ
企業名 株式会社 NERON
事業概要 ヒトのWell-beingに寄与する腸内細菌カクテルの開発
企業サイト https://www.neron.jp/
＜参考＞募集について
・募集期間：令和７年 10 月９日（木曜日）から令和７年 11 月４日（火曜日）まで
・応募者数：22 者
２ プログラムでの支援内容
・プログラムサポーターとの交流・相談機会の提供
・資金調達や知財戦略など、創業期に役立つ全５回のセミナー
・ 専門家による伴走支援
・経営人材※とのマッチング機会の提供
※ 将来的に企業の経営者として参画することを志向する人材
３ 今後の予定
プログラムを通じた事業成長に関する成果発表会を実施します。（令和８年３月予定）
４ 関連イベント
本事業の一環として、起業家トークイベントを開催します。第２回目となる今回は、横浜銀行との 共催により実施します。
日時：令和７年 12 月 10 日（水曜日）18時から19時30分まで
内容：「スタートアップサービスにおける社会実装のステップと資金調達」をテーマにしたトークセ
ッション
（登壇者）
・株式会社横浜銀行 地域戦略統括部 畑 翔太 氏
・UNTRACKED株式会社 経営戦略企画マネージャー 上条 冬矢 氏
・株式会社カマン 代表取締役 善積 真吾 氏
場所：イノベーション創出促進拠点「FUN＋TECH LABO」（最寄り駅：JR横浜線、JR相模線、
京王線「橋本」駅） （相模原市緑区橋本２-１-58）
詳細・申込：https://glis251210.peatix.com
取材について: 取材・撮影が可能です。希望される場合は、前日までに問合せ先に御連絡ください。
問合せ先
神奈川県産業労働局産業部
ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213
産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636