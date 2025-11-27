県と相模原市が初めて実施する「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」の採択者決定！

神奈川県と相模原市は、リニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）開業予定の相模原市橋本を 中心として、神奈川県央地域や多摩地域等の企業・大学・産業支援機関などが参画するベンチ ャー・ スタートアップ支援のネットワーク「相模原広域スタートアップ支援エコシステム（仮称）」 の構築に取り組んでいます。このたび、本事業の一環として新たに実施する「技術系ベンチャー・ スタートアップ成長支援プログラム」で支援する企業を決定しましたので、お知らせします。





１ 採択した支援企業５社（五十音順）


会社ロゴ

企業名　　Various Robotics株式会社


事業概要　屋内外のあらゆる環境を自律巡回するロボットの開発


企業サイト https://www.various-robotics.com/






会社ロゴ

企業名　　株式会社 OtoCheck


事業概要　中耳炎を対象としたAI診断支援プロジェクト


※ 企業サイトは現在準備中です。






会社ロゴ

企業名　　タグル株式会社


事業概要　筋肉状態の見える化による怪我予防ソリューション開発


企業サイト https://www.tagle.co.jp/






会社ロゴ

企業名　　Chart 株式会社


事業概要　ロケット開発と宇宙戦略活動を推進


企業サイト https://chart-inc.com/






会社ロゴ

企業名　　株式会社 NERON


事業概要　ヒトのWell-beingに寄与する腸内細菌カクテルの開発


企業サイト https://www.neron.jp/





＜参考＞募集について


・募集期間：令和７年 10 月９日（木曜日）から令和７年 11 月４日（火曜日）まで


・応募者数：22 者


２ プログラムでの支援内容

　・プログラムサポーターとの交流・相談機会の提供


　・資金調達や知財戦略など、創業期に役立つ全５回のセミナー


　・ 専門家による伴走支援


　・経営人材※とのマッチング機会の提供


　※ 将来的に企業の経営者として参画することを志向する人材


３ 今後の予定

　　プログラムを通じた事業成長に関する成果発表会を実施します。（令和８年３月予定）


４ 関連イベント

　本事業の一環として、起業家トークイベントを開催します。第２回目となる今回は、横浜銀行との　共催により実施します。


　日時：令和７年 12 月 10 日（水曜日）18時から19時30分まで


　内容：「スタートアップサービスにおける社会実装のステップと資金調達」をテーマにしたトークセ


　　　　ッション


（登壇者）


　・株式会社横浜銀行 地域戦略統括部 畑 翔太 氏


　・UNTRACKED株式会社 経営戦略企画マネージャー 上条 冬矢 氏


　・株式会社カマン 代表取締役 善積 真吾 氏


　場所：イノベーション創出促進拠点「FUN＋TECH LABO」（最寄り駅：JR横浜線、JR相模線、


　　　　京王線「橋本」駅） （相模原市緑区橋本２-１-58）


　詳細・申込：https://glis251210.peatix.com


　取材について: 取材・撮影が可能です。希望される場合は、前日までに問合せ先に御連絡ください。


問合せ先

神奈川県産業労働局産業部


ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213


産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636