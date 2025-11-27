次世代AI開発プラットフォーム「TRAE」がスポンサーに -- カスタマークラウド、渋谷を起点にグローバルAIクリエイティブ・エコシステムを構築

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、当社主催の CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon（https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-202512 ）において、先進的なAI開発ツールとして注目を集める TRAE がスポンサーとして参加することをお知らせいたします。

TRAE は、AIによるコード理解・タスク分解・自動実装など、開発プロセス全体を最適化する次世代 IDE です。

高精度なコード生成とプロジェクト全体の文脈把握能力を備え、エンジニアリングの生産性を飛躍的に引き上げる“AIネイティブ開発基盤”として急速に活用が広がっています。

高度なAIモデル運用を背景にした TRAE の技術は、ソフトウェア開発、クリエイティブ制作、プロトタイピング、プロダクト開発など多岐にわたり導入が進んでいます。

今回のスポンサー参加により、参加者は 最先端のAI開発環境を活用した新しい映像表現・プロダクト生成 に挑戦することが可能となり、世界レベルのクリエイティブ創出がさらに加速していきます。

TRAE（トレイ）- AIによる新世代の開発体験を実現する次世代IDE

TRAE は、AIがコード理解・タスク分解・実装・テストまでを一体で支援する次世代の開発ツールです。従来の自動補完を超え、要件整理から設計・リファクタリング・プロトタイピングまでを包括的に支えることで、ソフトウェア開発を劇的に効率化します。マルチエージェント構造による高度な文脈理解、プロジェクト全体を俯瞰した自動タスク生成、自然言語ベースのコード生成など、開発生産性を飛躍的に向上させる機能を搭載。革新的な AI 開発体験を求めるエンジニアや企業にとって、新たな標準となる IDE です。

■ 世界中のクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、BytePlus・WaytoAGIと連携し、

世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソンです。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、

最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、

次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、

新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

【開催概要】

開催日： 2025年12月3日（水）

会場： 赤坂インターコンチネンタル（AICC）

主催： カスタマークラウド株式会社

形式： セミナー & ハッカソン（リアル開催）

参加者は、世界水準のAI動画技術と最新のマーケティング知見を組み合わせた

新しい映像体験・映像制作プロセスの革新に挑戦できます。

【賞金・特典】

総額 500万円相当

Seedance APIクレジットなどを進呈

【参加登録】

参加申し込みはこちら：

https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-2025

中国の方へ：https://luma.com/g0nsyy34

日本の方へ：https://peatix.com/event/4707917/view

※セミナーだけの参加も歓迎しています。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは現在、渋谷を拠点に 「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」 の推進に取り組んでいます。

当社は、

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC 連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI（汎用人工知能）技術の社会実装

メディア事業（詳細は後日リリース予定）

といった複数の領域を統合し、渋谷から世界に向けて“AI産業の再集積”を実現する新しい社会インフラづくりを進めています。

当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナー として、AIクラウドインフラの日本市場展開を推進しており、さらに 世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との連携や、国内最大級のAIコミュニティとのスポンサーシップを通じ、世界と日本のAI人材・AI企業を結ぶ“触媒（カタリスト）”としての役割を強化します。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloudcorp.com

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）