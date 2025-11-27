次世代AI開発プラットフォーム「TRAE」がスポンサーに -- カスタマークラウド、渋谷を起点にグローバルAIクリエイティブ・エコシステムを構築
カスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、当社主催の CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon（https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-202512 ）において、先進的なAI開発ツールとして注目を集める TRAE がスポンサーとして参加することをお知らせいたします。
TRAE は、AIによるコード理解・タスク分解・自動実装など、開発プロセス全体を最適化する次世代 IDE です。
高精度なコード生成とプロジェクト全体の文脈把握能力を備え、エンジニアリングの生産性を飛躍的に引き上げる“AIネイティブ開発基盤”として急速に活用が広がっています。
高度なAIモデル運用を背景にした TRAE の技術は、ソフトウェア開発、クリエイティブ制作、プロトタイピング、プロダクト開発など多岐にわたり導入が進んでいます。
今回のスポンサー参加により、参加者は 最先端のAI開発環境を活用した新しい映像表現・プロダクト生成 に挑戦することが可能となり、世界レベルのクリエイティブ創出がさらに加速していきます。
TRAE（トレイ）- AIによる新世代の開発体験を実現する次世代IDE
TRAE は、AIがコード理解・タスク分解・実装・テストまでを一体で支援する次世代の開発ツールです。従来の自動補完を超え、要件整理から設計・リファクタリング・プロトタイピングまでを包括的に支えることで、ソフトウェア開発を劇的に効率化します。マルチエージェント構造による高度な文脈理解、プロジェクト全体を俯瞰した自動タスク生成、自然言語ベースのコード生成など、開発生産性を飛躍的に向上させる機能を搭載。革新的な AI 開発体験を求めるエンジニアや企業にとって、新たな標準となる IDE です。
■ 世界中のクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」
「Global Video Hackathon 2025」は、BytePlus・WaytoAGIと連携し、
世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソンです。
本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、
最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、
次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。
参加者は、Seedance APIを用いて、
新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。
【開催概要】
開催日： 2025年12月3日（水）
会場： 赤坂インターコンチネンタル（AICC）
主催： カスタマークラウド株式会社
形式： セミナー & ハッカソン（リアル開催）
参加者は、世界水準のAI動画技術と最新のマーケティング知見を組み合わせた
新しい映像体験・映像制作プロセスの革新に挑戦できます。
【賞金・特典】
総額 500万円相当
Seedance APIクレジットなどを進呈
【参加登録】
参加申し込みはこちら：
https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-2025
中国の方へ：https://luma.com/g0nsyy34
日本の方へ：https://peatix.com/event/4707917/view
※セミナーだけの参加も歓迎しています。
■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」
カスタマークラウドは現在、渋谷を拠点に 「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」 の推進に取り組んでいます。
当社は、
AI Dreams Factory（AI生産工場）
CC 連結経営モデル（CC Konzern Model）
AGI（汎用人工知能）技術の社会実装
メディア事業（詳細は後日リリース予定）
といった複数の領域を統合し、渋谷から世界に向けて“AI産業の再集積”を実現する新しい社会インフラづくりを進めています。
当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナー として、AIクラウドインフラの日本市場展開を推進しており、さらに 世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との連携や、国内最大級のAIコミュニティとのスポンサーシップを通じ、世界と日本のAI人材・AI企業を結ぶ“触媒（カタリスト）”としての役割を強化します。
■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント
「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」
日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。
しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。
私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。
渋谷から世界へ。
日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。
その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。
■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社
カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。
国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。
2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。
BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。
■ 主な実績
・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績
・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）
・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始
・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催
WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー
・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数
■ 企業情報
カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）
代表取締役：木下寛士
公式サイト：https://www.customercloudcorp.com
お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form
主なパートナー：BytePlus、Lark
事業領域：
・AI Dreams Factory（AI生産工場）
・AIクラウド／AGI導入支援
・DX変革支援
・メディア事業
・グローバルAIスタートアップ創出
・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）