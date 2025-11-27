2025年10月　セルカオークション市場ダッシュボード

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社は、2025年1月～10月にかけてのセルカオークション出品データをもとに、市場動向を分析しました。10月は9月の需要期を過ぎ、全体として落ち着きのある市況でした。全体では出品件数が前月比約9％程低下した一方で、平均落札額は約2%の上昇を見せました。

ボディタイプ別の出品件数では多くの車種が前月比で下がり傾向を見せる中、ミニバン・ワンボックスがほぼ横ばいの出品件数を堅持しており、底堅い需要を示しました。

ボディタイプ別割合・出品件数増減率

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118153/table/44_1_d7af7060fc445d3efb28416b0e524533.jpg?v=202511280627 ]

※セルカオークション出品データ（2025年9月～10月）をもとに算出

2025年9月～10月にかけての変動分析

ボディタイプ別では、SUV・クロスカントリー系が全体の約28%を占めており、9月同様トップの出品件数となりました。また、ミニバン・ワンボックス系は他の車種が落ち着きを見せる中で約1％の件数増加を示しており、安定した需要を見せています。

9月に好調だったクーペ・スポーツ系やSUV・クロスカントリー系、軽-RV系は前月の反動からか減少に転じました。高需要セグメントであるミニバン・ワンボックスやセダンはほぼ横ばいで推移しており、安定した需要が継続していると見られます。

ランキング圏外にはなりますが、キャブバン系が出品件数を急激に伸ばしており、商用やレジャーといった特定のニーズが活発化している点が特徴的です。

これまで供給が不足していたハイエースバンがユーザーの手元に届き始めたことが、増加の要因の一つと考えられます。

全体としては9月の需要期を抜け落ち着きが見られる中で、SUVへの一極集中が若干緩和されました。

一方で、商用・趣味性の高いセグメントが拡大しており、市場のトレンドが鮮明になった月と言えそうです。

今後の予想

2025年オークション件数増加率（1月基準）

※予想値はセルカオークション出品（2023年10月～11月、2024年10月～11月）をもとに算出 実績値はセルカオークション出品（2025年1月～10月）をもとに算出

過去2年（2023・2024年）の推移を見ると、9月の需要期を過ぎて10月は出品件数が減少したのち、11月は若干の回復が見られます。平均落札額はほぼ横ばいとなっています。

2025年も同様のパターンが予想され、9月並みとは至らずとも、10月よりも取引台数の増加が予想されます。

ボディタイプ別の件数ランキングには大きな影響はないと予想され、特にSUV・クロスカントリー系とミニバン・ワンボックス系によって、取引件数増加が牽引されると予想されます。

また、季節需要に関係なく件数を伸ばしているワゴン系、キャブバン系の需要が継続した場合、全体としてさらに取引件数が増加する可能性もあります

データ出典

セルカオークション出品データ（2023年10月～11月、2024年10月～11月、2025年1月～10月）

