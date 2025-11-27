¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬Ï¢·È¤·¤ÆSDGs¤Ë´Ø¤ï¤ëÏ¢Â³¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡¡Âè9²ó¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡×
¡¡¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë
2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¡ÊInternational Year of Cooperatives)¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÁÈ¿¥Åù¤Ç¹½À®¤¹¤ë2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯Á´¹ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢SDGs¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÏ¢Â³¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè9²ó¤Ï12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡É¶¨Æ±¡È¤¬¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤òÃÛ¤¯～Âè9²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡×
https://www.japan.coop/wp/20941 ¡¡
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73206/table/17_1_e085aa96c2d8418ea3f2d4853b8c8bfe.jpg?v=202511280556 ]
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¡üÆÃÊÌÊó¹ð
¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¶¦¤Ë～Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦～¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¤µ¤ï¤ä¤«Ê¡»ãºâÃÄ Íý»öÄ¹ À¶¿å È¥»Ò»á
¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¤ÏÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤òµß¤¦¤«¡©¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÇÀÊ¡Ï¢·È¶¨²ñ ²ñÄ¹Íý»ö ³§Àî Ë§»Ì»á
¡ü»öÎãÊó¹ð
¡Ö²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤È¶¨Æ±¤Î¼ÂÁ©¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡°æ¸©Ì±À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ë©ÍéÃ« ½¤µ×»á
¡ÖÃ¯¤â¤¬·ò¹¯¤Çµï¿´ÃÏ¤è¤¯¤¯¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°¦É²°åÎÅÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç °¦É²À¸¶¨ÉÂ±¡ Éû±¡Ä¹ ¸¶ Êæ¹â»á
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ËÂ¤°ÉÂ±¡¶¨Æ±¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¸üÀ¸ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ Â½õÉÂ±¡ ÉÂ±¡Ä¹ ¾®ÎÓ ¿¿ºÈ»á
¡üÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ã¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡äÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡ ¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø ÀÆÆ£ ÌïÀ¸»á
ËÜ´ë²è¤Î¼ñ»Ý
½ô³°¹ñ¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¢¤ë¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥¤È¤ÎÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
- ¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://ws.formzu.net/fgen/S87841596/
- ¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄURL¤È»ñÎÁ¤ò¥áー¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯Á´¹ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢³èÆ°ÌÜÉ¸¡Ö¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î»ö¶È¡¦³èÆ°¡¦ÁÈ¿¥¤Î½¼¼Â¤òÄÌ¤¸¤ÆSDGsÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤ËÜÇ¯¡¢9¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ÇÏ¢Â³¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡£½ªÎ»¸å¤ÏµÏ¿Åù¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.japan.coop/wp/18498
¡¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ
¡¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯
¡¦´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¿©ÎÁ¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î³ÎÎ©
¡¦SDGs¤È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¦À¸³èºÆ·ú¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦¤³¤É¤â¡¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼çÌò¤Î¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ～¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤ëÌ¤Íè～
¡¦¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä
¡¦ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù
¡¦Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã
2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯Á´¹ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¹ñÏ¢¤¬2025Ç¯¤ò¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤ËÄê¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎSDGs¤Ø¤Î¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¹×¸¥¤È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¡¦Íý²ò¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î³Æ¼ï¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¶¦¤Ë¡¢2024Ç¯7·î9Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡§¼Â¹Ô°Ñ°÷38Ì¾¡¢´Æ»ö£²Ì¾¡¢»¿½õ²ñ°÷£²Ì¾
»öÌ³¶É¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½¡Ê£Ê£Ã£Á¡Ë
https://www.japan.coop/wp/16082
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½¡ÊJapan Co-operative Alliance¡¢Î¬¾Î:£Ê£Ã£Á¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§»³ÌîÅ°¡¡£Ê£ÁÁ´ÃæÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡¢ÂåÉ½Íý»öÉû²ñÄ¹¡§¿·°æ¤Á¤È¤»¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¤è¤ê¤è¤¤¤¯¤é¤·¡¦»Å»ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¹ØÇã¡¦¶âÍ»¡¦¶¦ºÑ¡¦½¢Ï«ÁÏ½Ð¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡¦°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¾ïÀß¤ÎË¡¿ÍÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ2018Ç¯4·î1Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
https://www.japan.coop/