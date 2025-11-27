【登録者45,000人突破！】「早く、そしてミスマッチなく」転職したい20代・第二新卒を徹底サポート！最短内定1週間を実現する転職エージェント「アゲルキャリア」

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝、以下「当社」）が運営する転職エージェント「アゲルキャリア」（https://ageru-career.com/）は、登録者数が45,000人を突破したことをお知らせします。

アゲルキャリアの主な利用者である20代・第二新卒の多くは、「正社員になって年収を上げたい」「長時間残業や不規則なシフトから解放されたい」「自分に合った仕事を見つけてキャリアアップしたい」といった「今の働き方・将来への不安」を解消するために転職を決意しています。

しかし、「忙しいから転職活動に時間をかけられない」「また職場選びで失敗するのが怖い」という新たな不安を抱え、最初の一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

アゲルキャリアは、そんな若手層の切実なニーズに「最速の内定」と「入社後の活躍」で応える、独自のサポート体制を提供しています。

アゲルキャリアとは

「アゲルキャリア」は、全ての求職者の為に存在する転職支援サービスになります。

昨今では多種多様な働き方や情報化社会が加速しているからこそ、転職活動においては、表面的な情報に一喜一憂するだけではなく、自分がどのようなキャリアを上げていきたいのかを明確にした上で転職活動をしていく必要があります。

アゲルキャリアでは、登録者の半数以上が20代ジョブチェンジを希望する第二新卒から、社会人のスタートまで様々な方にご利用いただいております。

スピード感が早い求人情報提供はもちろんのこと、どのようなキャリアを築き上げたいのかを一人一人に合わせてカウンセリングしていきます。

人生100年時代、その方が望むスタンスで人生をかけて仕事を楽しめる世界を作れるキッカケを提供し、ミッション「働くに、挑む。」を体現し、雇用と労働における社会課題を解決してまいります。

転職相談はこちら :https://ageru-career.com採用のご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact

HRteamは2014年に新卒紹介サービスをリリースして以降、求職者と求人者と徹底的に向き合うスタイルで様々なサービスのリリースを行い多くのマッチングを生んできました。

人的資本経営という言葉に象徴されるように、企業の課題は「人材」にフォーカスされるようになっています。

HRteamは日本の採用や就活、雇用における課題を、既存事業のサービス向上と拡大、継続的な事業創造を積極的に行うことで解決していきます。

提供サービス

新卒紹介サービス『ジョブコミット』(https://job-commit.com/shinsotsu/)

中途紹介サービス『アゲルキャリア』(https://ageru-career.com/)

採用イベントサービス『JOB HUNT』(https://thejobhunt.jp/)

年収自己申告型就活アプリ『First Jobs』(https://firstjobs.jp/)

SNS

公式YouTube「ヤバい会社＠HRteam」(https://youtube.com/@yavai.company2025?si=nJ8rnA4bKazgSxMB)

HRteam広報TikTok「あしながお姉さん」(https://www.tiktok.com/@ashinaga.onesan)

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業