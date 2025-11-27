次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』最新大型アップデート実施！メインストーリー第13区域「暁の雪原」第1部公開

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』において、2025年11月27日（木）に大型アップデートを実施いたしました。本アップデートでは、メインストーリー第13区域「暁の雪原」第1部を新たに開放したほか、過去イベント「光届かぬ聖域」の復刻公開、新規戦闘員3体と新規スキン4種を追加しました。また、期間限定のスキンセールに加え、SSランク戦闘員選択チケットやキャラクターパッケージの商品追加も実施しております。

◆メインストーリー第13区域「暁の雪原」第1部公開

本アップデートでは、メインストーリー第13区域「暁の雪原」の第1部を新たに公開します。第13区域は全5部で構成されており、今回の第1部公開を皮切りに順次展開してまいります。

第13区域では、メインストーリーに加え、サイドストーリーおよびExストーリーで構成される複数のステージが登場し、新たな敵との戦闘や新規戦闘チップの獲得など、未知の体験がプレイヤーを待ち受けます。

カラカスでの戦闘より数ヵ月後、北部戦線に不穏な兆候が現れる中、ポセイドン基地では救助信号が届き……

緊張感の高まる北部戦線を舞台に展開する新たな物語をぜひお楽しみください。

◆復刻イベント「光届かぬ聖域」公開

本アップデートより期間限定で、ストーリーイベント「光届かぬ聖域」を復刻公開します。

本イベントは全3部構成で、第1部・第2部ではメインステージ8種、サイドステージ4種、Exステージ3種、第3部ではメインステージ3種、バトルステージ6種をお楽しみいただけます。

ステージ攻略を通じて獲得したイベントアイテムは交換所で希少なバイオロイドやアイテムと交換可能です。

夏季休暇を迎えたオルカ号のメンバーたちは、それぞれの休息を過ごしていた。そんな中、冒険ごっこをしていたチビ達が秘密の洞窟を発見。内部には人工的に作られた祭壇と、コウヘイ教団のシンボルが存在していた。迫りくる“審判”と揺れ動く仲間たちの想いが交錯する物語が描かれます。

開催期間：2025年11月27日（木）メンテナンス後 ～ 12月24日（水）メンテナンス前

◆3体の新規戦闘員が登場

メインストーリー第13区域の公開にあわせ、3名の新規戦闘員「レモネードガンマ」「レモネードイプシロン」「ロデー」が登場いたします。

●レモネードガンマ（SSランク／重装型攻撃機／CV.小市眞琴）

アーリーアクセスパッケージで先行入手可能。今後実装予定の第13区域第2部クリア報酬で獲得可能。

●レモネードイプシロン（SSランク／機動型支援機／CV.相坂優歌）

アーリーアクセスパッケージで先行入手可能。今後実装予定の第13区域第5部クリア報酬で獲得可能。

●ロデー（Aランク／重装型支援機／CV.仲里理央）※SSランク昇級可能

12月11日（木）メンテナンス前まで、戦闘員製作における出現確率が上昇。

左：レモネードイプシロン、中央：レモネードガンマ、右：ロデー

◆新規スキン4種追加

アーリーアクセスパッケージ等で入手できる新規スキン4種を追加しました。

アーリーアクセスパッケージには、スキンのほか戦闘員、司令官の日誌、誓約の指輪が同梱します。

●レモネードガンマ：「怒った彼女のなだめ方」（アーリーアクセスパッケージ：292ツナ缶）

●レモネードイプシロン：「お気に入りのホームウェア」（アーリーアクセスパッケージ：302ツナ缶）

●ロデー：「ロリータ服 スイーツロリータ」（アーリーアクセスパッケージ：342ツナ缶）

●アクロバティックサニー：「ロープの上の天使」（182ツナ缶）

◆スキンセール実施

以下の既存スキン3種を、12月11日（木）メンテナンス前までの期間限定で、通常の20％Offで販売いたします。

《セール対象スキン》

●ネオディム：「謎の怪盗N」 147 ⇒ 118ツナ缶

●LRL：「赤ずきん プリンセス」 147 ⇒ 118ツナ缶

●T-3レプリコン：「新入生教師 レプリコン」 147 ⇒ 118ツナ缶

また、本アップデートでは、「SSランク戦闘員選択チケット」や「キャラクターパッケージ」11種のショップ追加も実施しております。

アップデートの詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：11月27日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=674

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。