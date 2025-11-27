『デュラララ!!×2』の折原臨也と平和島静雄をイメージしたワインが登場

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、『デュラララ!!×2』の登場キャラクターである「折原臨也」と「平和島静雄」をイメージしたオリジナル酒を2025年11月27日（木）17:00より販売開始します。（https://kurand.jp/collections/durarara）

「折原臨也」と「平和島静雄」をイメージしたワインが登場

「IZAYA ROSSO」は作品内に登場するキャラクター「折原臨也」をイメージした赤ワイン、「SHIZUO BIANCO」は「平和島静雄」をイメージした白ワインです。それぞれ単品での販売で、購入特典として各キャラクターをデザインした「アクリルチャーム」をお付けします。

【企画概要】

◯販売開始：2025年11月27日（木）17:00

※販売可能上限数に達し次第、販売を終了させていただく場合がございます。

◯発送開始：2026年2月中旬以降順次発送予定

◯購入特典：アクリルチャーム

◯URL：https://kurand.jp/collections/durarara

※20歳未満の方はご購入いただけません。

「IZAYA ROSSO」とは

「IZAYA ROSSO」は、『デュラララ!!×2』に登場するキャラクター「折原臨也」をイメージした赤ワインです。山梨県産「マスカット・ベーリーＡ」を使用し、甘酸っぱさとエレガントな印象の両面を併せ持ちます。

◯販売価格：4,138円（税込）

◯ジャンル：ワイン

◯容量：750ml

◯アルコール度数：12％

◯原材料：

ぶどう（山梨県産）／酸化防止剤（亜硫酸塩）

◯製造元：アルプスワイン（山梨県）

◯URL：https://kurand.jp/products/durarara-izaya

「SHIZUO BIANCO」とは

「SHIZUO BIANCO」は、『デュラララ!!×2』に登場するキャラクター「平和島静雄」をイメージした白ワインです。山梨県産甲州で造った白ワインは、酸味と甘みがバランスよく凝縮されていて、濃厚な味わいです。

◯販売価格：4,420円（税込）

◯ジャンル：ワイン

◯容量：720ml

◯アルコール度数：12％

◯原材料：ぶどう（山梨県産）／酸化防止剤（亜硫酸塩）

◯製造元：大和葡萄酒（山梨県）

◯URL：https://kurand.jp/products/durarara-shizuo

購入特典：アクリルチャーム

「折原臨也」「平和島静雄」が描かれたアクリルチャームです。ボトルの首部分にかけることもでき、ボトルチャームとしても楽しめます。各ワインにそれぞれのキャラクターのアクリルチャームをお付けします。さらに2本購入することで、各チャーム本体のの突起部分にもう一方のチャームを付けて、2つのチャームを縦につなげることができます。

『デュラララ!!×2』とは

舞台は東京・池袋。そこにはキレた連中が集う――。

都会の非日常に憧れる少年・竜ヶ峰帝人は、幼馴染みの紀田正臣の誘いもあり、 地元を離れて池袋にある来良学園に入学することに。



きっと田舎では味わえないような非現実の日々が待っているはず・・・・・・ と思い上京した初日、帝人は漆黒のバイクを駆る都市伝説『首無しライダー』を目撃した。 親友の紀田正臣曰く、池袋に住む上で敵に回してはいけない存在が何人かいるらしい。 特には、喧嘩上等のチンピラ・平和島静雄と趣味で情報屋を営む折原臨也の二人。



そして、奇妙な組織体系を取る詳細不明のカラーギャング 『ダラーズ』だった。

だが非日常に憧れる故か、帝人は彼らや『首無しライダー』のセルティ、 その他大勢のキレた奴らと深く深く絡んでいくのであった。

彼らが繰り広げる物語は痛快な程マトモじゃなく、歪んでいる――。



HP：https://www.durarara.com/

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp