大学発スタートアップ創出支援事業～本事業に参画する大学が決定しました！～

東京都

東京都は、「未来を切り拓く10x10x10のイノベーションビジョン」を掲げ、グローバルに活躍するスタートアップの創出や、スタートアップの裾野拡大を目指しています。

その取組の一つとして、知の拠点である大学が集積する東京の強みを活かし、研究シーズやアイデア等の事業化をサポートする「大学発スタートアップ創出支援事業」を展開しております。本年度は、令和7年10月１日から11月６日までの間、募集を行い、このたび、本事業に参画する９大学が決定しましたので、お知らせいたします。

１ 事業概要

大学発スタートアップ創出に向けた知見やノウハウを有するコーディネーター（※）が、東京都と連携し、各大学等の実情に応じて以下の２つの支援を２年度にわたり、実施します。

ア 事業ステップアップ支援（６校）

研究シーズ等を活用した事業化、学内の環境構築を主体的に進めたい大学や、スタートアップを創出している大学が、他大学との連携も図りながら、都の支援金等を活用して、スタートアップ創出の取組をステップアップさせていく支援

イ 学内体制構築支援（３校）

学内のビジョン・戦略の明確化や、組織体制の整備、専門家等とのネットワーキングづくりなど、コーディネーターを通じてスタートアップ創出に取り組む体制を構築するための支援

※コーディネーターについて

本事業の実施に当たり東京都と連携して大学等に支援を行う事業者です。

２ 協定期間

協定締結の日から令和９年３月31日まで

３ 参画予定大学について

別紙「参画予定大学一覧(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251127_32_01)」のとおり

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」