【北海道・弟子屈町】「持続可能な観光」への取り組む観光事業者向けセミナーを開催。国際基準の視点や国内外の事例を交えた、すぐにでも実行できる実践的セミナー
一般社団法人摩周湖観光協会（会長：渡辺 隆幸）は、「持続可能な観光」に取り組む観光事業者への支援のためサステナブル研修を開催します。セミナーは２日間行い、宿泊事業者向け・飲食事業者向けに分けて実施します。宿泊事業者向けではサステナブルな取組による集客や施設の維持管理によるコストダウンでの持続可能な経営などを学び、飲食事業者向けでは外国人旅行者の増加に伴い、「ベジタリアン・ビーガン・ハラール等」食の多様性に対応するための実践的セミナーを行います。
※本事業は（公社）北海道観光機構「令和7年度 伴走支援型観光地域力推進事業」の支援を受けていま
す。
日 時：宿泊事業者向け １２月１６日（火）１０：００～１６：００
飲食事業者向け １２月１８日（木）１４：００～１６：００
会 場：摩周観光文化センター 視聴覚室
北海道川上郡弟子屈町摩周３丁目３番１号 015-482-1811
対 象：観光事業者・持続可能な観光に興味のある方・お住まい等は問いません。
費 用：無料
定 員：各２０人程度
講 師：宿泊事業者向け 高山 傑 氏（一般社団法人JARTA 代表理事）
飲食事業者向け 守護 彰浩 氏（フードダイバーシティ(株) 代表取締役）
申し込み方法：下記ＵＲＬより１２月１２日（金）までにご登録ください。
１.宿泊事業者向け：https://forms.gle/a78s3LiwhRj74tJq7
２.飲食事業者向け：https://forms.gle/j934PH3nD3aXRE4u5
※詳細はチラシをご確認ください。
