ルノー カングーの7人乗り特別仕様車 ルノー グランカングーを2026年2月に発売予定

ルノー・ジャポン株式会社



ルノー・ジャポン株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：大極 司）は、ルノー カングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な7つのシートを備えた特別仕様車のルノー グランカングーを、2026年2月に発売する予定です。

ルノー グランカングーは、ルノー カングーのホイールベースと全長を延長し、スライド・折り畳み（2、3列目）・取り外し（2、3列目）が可能な7つの独立シート、そしてルノー カングーのアイコンにもなっているダブルバックドアとブラックバンパーを備えた特別仕様車です。

パワートレーンは1.3Lガソリンターボエンジンで、電子制御7速AT（7EDC）が組み合わされます。また、滑りやすい路面でのドライブをサポートするエクステンデッドグリップ、オールシーズンタイヤを装備し、シーズンを問わず、人と荷物を満載してドライブが楽しめます。ボディカラーはベージュ サハラです。

ルノー グランカングーの発売に関する詳細は、2026年1月中に発表します。

【ルノー グランカングー概要】- 3列・独立7シート：前後スライド、折り畳み（2、3列目）、取り外し（2、3列目）機能- ダブルバックドア- ブラックバンパー- ボディカラー：ベージュ サハラ- エクステンデッドグリップ- 16インチオールシーズンタイヤ- エンジン：1.3Lガソリンターボ- トランスミッション：電子制御7速AT（7EDC）