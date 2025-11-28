株式会社エスロジカル（本社：埼玉県さいたま市、代表：関 一真）は、SSL証明書販売サイト「サイフにやさしいSSL証明書」において、証明書の注文・ステータス確認・キャンセル・証明書ダウンロードを自動化できる REST API（v1）機能を新たにリリースしました。これにより、企業の証明書発行フローをシステムへ組み込み、作業時間の削減・運用ミスの防止・証明書管理の統合を実現します。近年、Webサイトや社内システムのSSL証明書は増加し続け、証明書管理の工数・更新漏れリスクが課題となっています。当社はこうしたニーズに応えるべく、シンプルで扱いやすい仕様と、セキュリティを担保した API を新たに提供いたします。【新機能「SSL証明書 API（v1）」の主な特徴】● 1. 証明書の注文をAPI化（POST /orders）RapidSSL / QuickSSL Premium / それぞれのワイルドカード証明書をAPI経由でCSRを送信して即時注文できます。● 2. ステータス確認（GET /orders/{id}）DigiCert 側の発行ステータス（issued / pending / rejected など）を取得し、自社システムで進捗管理が可能。● 3. 証明書ダウンロード（GET /certificates/{id}）発行済み証明書と中間証明書を API 経由で取得できます。● 4. キャンセル（DELETE /orders/{id}）条件に合致する注文はAPIからキャンセル可能。人手での問い合わせや管理画面操作が不要に。【APIの利用対象】・Web制作会社、SIer・複数システムの証明書管理を行う企業・自社運用の証明書更新を自動化したい担当者【サンドボックス環境を用意】本番利用前に検証できるよう、Sandbox環境を提供。APIキーもSandbox用を発行し、実データに影響しない形での動作確認が可能です。【今後の展望】SSL証明書の有効期限短縮（将来的には47日まで短縮）に伴い、「証明書運用の完全自動化」が重要性を増しています。当社では今回の API 提供を皮切りに、以下の機能の提供も順次予定しています。・APIによる証明書再発行・APIによる過去オーダー一覧の取得・マルチドメイン／OV／EV 証明書への対応「必要な証明書を、必要な期間で、ミスなく自動で運用できる」環境を実現し、企業のセキュリティ運用をよりシンプルにしてまいります。【APIドキュメント】▶ https://www.slogical.co.jp/ssl/api/docs/（Sandbox・本番のエンドポイント、curl例、レスポンス仕様などを掲載）【会社概要】会社名：株式会社エスロジカル所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ4階 エキスパートオフィス大宮代表者：関 一真事業内容：SSL証明書の販売・サポート、セキュリティ関連ツール開発ウェブサイト：https://www.slogical.co.jp/ssl/【本件に関するお問い合わせ先】株式会社エスロジカル担当：関 一真メール：ssl@slogical.co.jp電話：048-837-7778