『Devil May Cry: Peak of Combat』感謝祭開催中

感謝の鐘が鳴り響く時、戦う熱血は消えることなし！カプコンオフィシャルライセンスのスマートフォン向けゲーム『Devil May Cry: Peak of Combat』が、感謝祭の豪華特典とともに盛大に登場。長きにわたり支えてくださった全てのデビルハンターの皆様へ、最高の恩返しをお届けいたします。本作はリリース以来、爽快感あふれるアクション操作と、原作を忠実に再現したキャラクター表現によって、世界中のプレイヤーから強烈なサポートをもらいました。今回の感謝祭では、ダンテとバージルが率い、超人気 SSS 限定スタイルが震撼の再登場。さらに、多彩な特典イベントも大幅パワーアップ。各位ハンター様が戦力の頂点を突破し、熱血バトルで暗黒の伝説を再び刻むチャンスです！

感謝祭スペシャルガチャ：11種のSSS限定スタイルが集結、最低保証&リベート特典が最大開放

本イベント期間は 2025.11.27～12.10、SSS限定デビルハンタースタイルには以下が含まれています：

レジエンドシーカー・バージル、ウィンド&ファイアー・ダンテ、異次元の旅人・バージル、不敗の伝説・ダンテ、ガンスリンガー・ダンテ、雷霜伝説・ダンテ、アルファ&オメガ・バージル、アウェイクンドプリンス・ダンテ、ロードサンダーボルト・バージル、チャージングボルテージ・ダンテ、アルケミカルギャンブラー・ダンテ。

今回は、『Devil May Cry: Peak of Combat』が大人気を誇る 11種のSSS限定デビルハンタースタイル を一挙集結し、まさに 「デビルハンター武装庫」 と呼ぶにふさわしい豪華ガチャを実現！さらに、豪華なスタイル編成チームに加え、今回のガチャでは 最低保証＆リベート特典 を大幅強化、どのガチャも確実にお得なものがもらえます。

ハード最低保証：

90連ごとに必ず上記11種のSSS限定スタイルのいずれかを獲得、さらに毎回は 100％ SSS限定品質解放が確定。「すり抜け」への不安を完全払拭し、どのプレイヤーも確実に求める戦力を手に入れることができます。

多く引くほど増えるリベート特典：

累計ガチャ回数が多いほど、リベート還元量もアップ！累計100連達成時には、SSS限定スタイルの中から任意の1種を直接選択して獲得。運任せの博打は不要、狙った戦力を確実にゲット！

無料30連配布：

イベント期間中、ゲーム内にログインしたら、 無料で30連分のガチャを即時受取可能。コスト一切不要でイベントに参加でき、高レア戦力を簡単に解放可能。初心者でも素早くゲームの流れに対応できます！

感謝祭占いイベント：無料ガチャでSSS自選箱をGET、無条件で楽しめる特典

感謝祭占いイベントが同時開催！イベント期間中、プレイヤーは「ターキー占い」でターキーコインを貯め、強化素材からSSS限定自選箱までの全ての報酬と交換可能です。特典満々、サプライズたくさん。

毎日無料占い：毎日ログインするだけで5回の無料占いチャンスを獲得できます。アイテムを消費する必要はなく、ターキーコインを簡単に貯められるので、カジュアルプレイヤーも参加可能です。

複数チャネルで加速：日常戦闘ミッションの達成、イベント限定ダンジョンの挑戦、イベントページの共有などで追加のターキーコインを獲得でき、交換進行を加速し、最終報酬を早期に獲得可能です。

段階的な報酬解放：交換ショップの報酬は次々とアップグレード -- バージル / ダンテ SSS限定自選箱。各段階の報酬は誠意たっぷり。自選箱では全11種のSSS限定スタイルから1つを選択でき、ガチャの報酬と組み合わせて、お気に入りの編成を簡単に揃えられます。

共に歩み、新たな伝説を刻め--熱血バトルですべての情熱に敬意を

ダークゴシックな世界観の構築から、華麗で滑らかなコンボシステムまで。『Devil May Cry：Peak of Combat』は、原作の魂を受け継ぐことを何よりも大切にし、すべてのデビルハンターに“スマホで楽しめるDMC体験”を届けてきました。

この感謝祭にあたり、私たちは全てのプレイヤーの支えと歩みに心から感謝します。本イベントは豪華な特典の祭典であると同時に、皆さまの“熱愛”への真摯な感謝の証です。シリーズを愛し続けるベテランも、今まさに参戦したばかりの新米ハンターも、本イベントで思い描いた戦力を手に入れ、ハードコアな戦闘と圧倒的な報酬の両方を体感できます。

11種のSSS限定スタイルが期間限定で再登場、無料30連ガチャ、100連分自選ガチャなど、特典が盛りだくさん！ぜひお見逃しなく！

今すぐ『Devil May Cry：Peak of Combat』にログインして、早速感謝祭イベントへ参加に行きましょう。

