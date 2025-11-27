映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』Blu-ray & DVD2026年3月4日（水）発売＆同日レンタルリリース決定!!特典にはメイキング・イベント映像集などを収録予定!
2022年10月14日に実写映画が公開され、10代・20代を中心とした口コミで拡がり、興行収入11.8億円、同年公開のホラー映画No.1興行収入を達成した映画『カラダ探し』の待望の続編！舞台は“夜のテーマパーク”。圧倒的な恐怖とスケールで描かれる最新章が幕を開ける。撮影は大分県別府市にある遊園地・城島高原パークで行われ、本物のメリーゴーランドやゴーカート、水上コースター、観覧車など、あらゆる乗り物をふんだんに使用した疾走感あふれる映像がたっぷりと楽しめる。
今作では「明日香のバラバラとなったカラダを探す」という衝撃のストーリー展開。主演・森崎明日香を演じるのは前作に引き続き橋本環奈。一方、長きにわたって明日香を探し続けている苦悩を抱える伊勢高広は、前作から姿が激変。眞栄田郷敦が新たな一面を見せている。
さらに、新たなカラダ探しのメンバーとして、若者世代を中心に人気を博し、今最も注目を集める若手俳優たちの豪華共演が実現！明るいお調子者だが、自信がなく何事も無理だと諦めてしまう性格の一ノ瀬陸人役には、映画『【推しの子】』で主演を務めるなど、数々の話題作に出演する櫻井海音。気が強く、男勝りな性格の陸人の幼なじみ・早川岬役を、女優・モデルとして人気を集める安斉星来が務める。同じく陸人のクラスメイトで親友でもある田辺大和役には、子役として人気を博し、近年はニュース番組のコメンテーターとしても活躍する鈴木福。美人で明るく、いつもクラスの中心にいる木下有紗役に、本作で俳優デビューを飾る本田真凜。コミュニケーションが苦手で、他人と会話すらできない性格の鮫田航役を、本作で映画初出演を果たす吉田剛明が演じる。
本作品は2025年9月に公開後、3日間（9月5日～7日）で観客動員数約12万人、興行収入約1.5億円をあげ、同週末公開の新作映画としては観客動員数初登場第一位の大ヒットスタートとなった。
2025年の話題作が早くもBlu-ray＆DVDとなり2026年3月4日(水)に発売が決定。さらに、デジタル販売＆デジタルレンタルも １月１６日（金）に決定！ぜひ、あなたの五感で“カラダ探し”の新たな恐怖を体感してほしい。
2026年3月4日(水) Blu-ray＆DVD発売！
映画 『カラダ探し THE LAST NIGHT』 Blu-ray＆DVD商品情報
■『カラダ探し THE LAST NIGHT』 Blu-ray豪華版 ：6,600円(税込)
■『カラダ探し THE LAST NIGHT』 DVD豪華版 ：5,500円(税込)
■『カラダ探し THE LAST NIGHT』 DVD通常版 ：4,400円(税込)
早期購入特典「チケットファイル」
【対象商品】
・Blu-ray豪華版
・DVD豪華版
※なくなり次第終了となります
【映像特典】
〈本編ディスク〉予告集、TVスポット集
〈特典ディスク〉メイキング、イベント映像集 ※豪華版のみ
※ご紹介の際は、下記クレジットを表記いただけますようお願いいたします。
『カラダ探し THE LAST NIGHT』Blu-ray＆DVD
2026年3月4日(水)発売
発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング 販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会
橋本環奈 眞栄田郷敦ら豪華キャストによるIDコール付きの予告編が公開中！
この度、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明の豪華７名キャストによる、IDコール付き予告編が公開された。ホラー作品でありながら、キャストの魅力が際立つ爽やかな映像に仕上がっている。ぜひ、ご自宅でも本作の世界を楽しんでいただきたい！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SX1gdclskOk ]
映画 『カラダ探し THE LAST NIGHT』デジタル販売＆デジタルレンタル解禁情報
2026年1月16日（金）デジタル販売開始＆デジタルレンタル開始
発売・販売元: ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
< あらすじ >
恋心を抱いていた明日香を守ることができなかった高広は、彼女を救い出すため、陸人たち新たなカラダ探しの参加者と共に、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。高広は明日香を助け出すことができるのか？一方、消えた明日香は、不気味な暗闇の中で目を覚ます。そこには、謎のおんなが囚われていて―
「カラダ探し」に隠された謎が、ついに明かされる！
【作品情報】
■キャスト
橋本環奈 眞栄田郷敦
櫻井海音 安斉星来
鈴木福 本田真凜 吉田剛明
木村佳乃
■スタッフ
原作：ウェルザード「カラダ探し」（エブリスタ）
監督：羽住英一郎
脚本：土城温美 原祐樹
音楽：菅野祐悟
主題歌：Stray Kids「Parade」（Sony Music Labels Inc.）
挿入歌：ヤバイTシャツ屋さん「Serching for Tank-top」
（ユニバーサルシグマ/BADASS）
エグゼクティブプロデューサー：小岩井宏悦
企画・プロデュース：原 祐樹
プロデューサー：古屋 厚 内藤佑紀
ラインプロデューサー：安藤 隼
撮影：一坪悠介
照明：浜田研一
録音：小林圭一
Key Grip：佐藤雄大
操演・特殊効果：宇田川幸夫
アクションコーディネーター：諸鍛冶
VFXプロデューサー：長井由実
美術プロデューサー：小山大次郎
美術：小坂健太郎
装飾：堀口浩明
衣装：池田友紀
ヘアメイク：宮本奈々
特殊メイク・造型：梅沢壮一
編集：金田昌吉
音響効果：柴崎憲治
選曲：藤村義孝
スクリプター：西岡智子
キャスティング：緒方慶子
助監督：金子周平 制作担当：大塚博之
製作：「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会
制作プロダクション：ROBOT
製作幹事・配給：ワーナー・ブラザース映画
■クレジット表記： (C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会
■オフィシャル：公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/karadasagashijp/digital_bddvd/
公式X @karadasagashi_m