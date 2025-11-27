鳥居みゆき氏が登壇「”生きづらさ”は”個性”」大阪の障がい者就労支援事業者がイベントを開催、観覧者を募集
障がい者就労支援事業を行う ReSowホールディングス株式会社（本社：大阪市）は、12月11日（木）に大阪市中央公会堂にて、ゲストとともに障害支援のあり方を考えるイベント「アキラメナイフォーラム」を開催します。
日本では、最新の 厚生労働省 の調査によると、令和５年（2023年）時点で、精神疾患を有すると推計される総患者数は 約603万人（入院：約26.6万人、外来：約576.4万人）にのぼっています。（厚生労働省+2こころノート - 心を整えるヒント帳+2）
さらに、医療機関を受診していない可能性のある、「こころの不調を感じたときに相談先がない」と回答した人は、全国世論調査で 約30％ に達しています。（日本医療政策機構）
このように、見えにくい“生きづらさ”を抱える人が少なくない今、社会の理解と支援のあり方がますます重要になっています。
当日は、タレントの 鳥居みゆき さんをゲストにお迎えし、率直な体験談とユーモアあふれる視点を通じて、「自分や身近な人の『生きづらさ』」を改めて見つめ直し、“個性”として受けとめるヒントをお届けします。
また、福祉・就労支援の枠組みから、共に歩む社会づくりを参加者の皆さまとともに考える場として設けます。
福祉業界関係者をはじめ、当事者・ご家族・支援に関心のある方など、どなたでも無料でご参加いただけます。
ぜひこの機会にご来場ください。
※案内文中の数字は、最新公開データに基づいており、統計時点・推計値である旨をご承知おきください。
タレント：鳥居みゆきさん（サンミュージックプロダクション）
＜イベント概要＞
「第3回アキラメナイフォーラム～『生きづらさ』は『個性』～」
- 日時：2025年12月11日（木）14:00(受付開始13:30)～16:00
- 場所：大阪市中央公会堂 中集会室（大阪市北区）
‐ 内容：ReSowホールディングス代表挨拶、鳥居みゆきさん講演会、サイン色紙抽選会
‐ 参加費：無料
‐ 後援：大阪市・神戸市・徳島市・福井市・金沢市・渋川市・三田市・糸満市
- 応募・詳細はこちらのURL＜ https://event.resow.jp/line/open/BMwhjoK11ku0?mtid=Q5XX0Ljvh9vb ＞から