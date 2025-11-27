ダンガン文庫、初の公式グッズストアをオープン！『このラノ』にもランクインした人気作『迷宮クソたわけ』の限定グッズを販売！

写真拡大 (全3枚)

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）は2025年11月27日より、ダンガン文庫のオフィシャルグッズを展開するECサイト 「ダンガンストア」 を正式オープンいたしました。



ダンガンストアオープン！

ダンガン文庫は「読者の心を撃ち抜く」をコンセプトに、幅広いジャンルの作品を刊行してまいりました。今回の公式ストア開設により、作品世界をより身近に感じられるオリジナルグッズを読者の皆さまに直接お届けできるようになります。



ダンガン文庫 OFFICIAL STORE


https://dangan-store.bookbase.jp/



■ 主な取り扱いグッズラインナップ


オープン時点では、『迷宮クソたわけ』の商品を中心に展開いたします。


書籍の人気イラストや「このラノ」ランクイン記念描き下ろしイラストを使用したアイテムをライナップしています。


◇コレクションアイテム


・缶バッジ


・アクリルキーホルダー


・アクリルスタンド


・トートバッグ



迷宮クソたわけグッズ

◇「このラノ」ランクイン記念


・キャラファイングラフ（額装した複製原画）


・キャラファインフォリオ（サインを箔押ししたブック型複製原画）


・キャラファインマット（スタンド付きで卓上にも飾れる複製原画）



このラノランクイン記念グッズ！

今後、他の作品やイベント限定アイテム、季節フェアなど順次追加予定です。



■ ストアオープン記念キャンペーン


オープンを記念し、5,000円以上購入で


抽選で5名様に“著者・イラストレーターダブルサイン入り色紙”が当たるキャンペーンを実施いたします。



今後、対象作品の拡大や限定アイテム、季節フェアなど、ラインナップを順次拡大してまいります。


最新情報はダンガン文庫公式X（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。




【弊社作品にご興味のある企業様へ】


弊社では、ライトノベル、マンガ、ASMRなど、数多くのオリジナル作品を展開しております。


映像・音声・コミカライズなどのメディアミックスやコラボレーション、また協業によるオリジナルIPの製作・展開なども行っておりますので、ご興味のある企業様はぜひ弊社窓口までご連絡ください。




【法人様窓口】


license@bookbase.jp