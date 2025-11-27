TikTok人気クリエイター「いゔ」が初のクリスマスイベントをFANMEで開催！

株式会社TORIHADA

クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）が開発するクリエイターコンテンツ販売サービス「FANME（ファンミー）(https://fanme.link/)」は、TikTokで大人気のクリエイター「いゔ」による初のクリスマスイベントが、2025年11月28日（金）よりスタートいたします。

本イベントは、クリエイターとファンが一緒に目標を達成するクラウドファンディング形式となっており、目標達成に応じて渋谷の大型ビジョン掲載や実写写真集の制作など、豪華特典が次々に解禁されます。

イベント詳細

- イベント名：いゔと過ごすクリスマスイベント- 開催期間：2025年11月28日（金）19:00 ～ 2025年12月25日（木）23:59- 結果発表：2025年12月26日（金）19:00- 目標：300万エール達成で大型渋谷ビジョン掲載決定！- イベントLP：https://fanme.link/@ivu0215/event/2827/info

※ビジョン掲載は2月予定

エール達成ごとの豪華特典一覧

本イベントでは、エール獲得数に応じて特典が次々に解禁されます。

- 300万エール達成：渋谷の大型ビジョン掲載獲得権- 200万エール達成：実写写真集制作- 100万エール達成：新規オリジナルグッズ制作イベントの参加方法（エールとは？ エールの贈り方）

特設サイトから、対象商品の購入や、デジタルファンレターの送付でエールを贈ることができます。エールをお贈りいただいたファンだけのランキングも掲載され、上位のファンには「いゔ」から感謝の気持ちを込めた特別なプレゼントが贈られます。



▼商品購入・エール送付はこちらから

https://fanme.link/@ivu0215

応援してくれたファンへの特別リターン

さらに、イベント期間中に獲得したエール数に基づきファンランキングを作成し、上位のファンには「いゔ」から感謝の気持ちを込めた特別なプレゼントが贈られます。詳細はイベントLPをご確認ください。

「いゔ」について

「いゔ」は、TikTokで98万人以上のフォロワーを持つ人気クリエイターです。宮崎県出身で、20歳の時から活動をスタートし、毎日投稿を継続しながら着実にファンを増やしてきました。「ビッグな女になるぜ」をキャッチフレーズに掲げ、投稿と配信をほぼ毎日行っています。

コメント返信やダンス投稿を中心とした活動で、リアクションの大きさを武器にファンとのコミュニケーションを大切にしており、精力的に活動を展開しています。



「いゔ」のFANMEページ

https://fanme.link/@ivu0215

FANMEとは

FANMEは、クリエイターが自身のデジタルコンテンツやグッズを販売し、ファンとのエンゲージメントを深めることができるプラットフォームです。この度のクラファン機能リリースにより、クリエイターとファンがより深い絆で結ばれ、夢を共創できる環境を提供してまいります。

https://fanme.link/

お問い合わせ先

クリエイター様：https://lin.ee/84dLmvJ

企業・メディア関係者様：https://fanme-support.zendesk.com/hc/ja/requests/new

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME（ファンミー）」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。



