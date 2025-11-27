生成AIで式場探しをサポートする「AIアシスタント」、費用情報をもとにユーザーと会場のマッチングを支援する新機能「予算マッチ」をリリース

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）が運営する、結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」は、生成AIを導入した「AIアシスタント」の新機能として、費用情報をもとにユーザーと会場のマッチングを支援する新機能「予算マッチ」をリリースしました。

■ 導入背景

当社が、結婚式を検討しているカップルへインタビュー*1を行ったところ、式場探しにおいて費用（コスト）とリアルな情報（信頼性）を重視する傾向があることがわかりました。

＜実際に集まった声＞

・自分たちが結婚式をする場合の具体的な予算が分からない

・Web上で表示されている金額と実際の見積もりとの差が大きく、ギャップがある

特に費用に関しては、「式場に行ってみないとわからない」という不透明性に不安を感じている声もあり、単に「安い」だけではなく、自分が希望する条件（予算・人数・こだわりたいポイントなど）に合う費用感や情報を求めていることもわかりました。

Wedding Parkには、式場側が入力する「公式見積もり」や実際に結婚式を挙げられたユーザーが投稿する「費用明細付きクチコミ」など、費用に関する情報が集まっています。

一方で、昨今のユーザー調査*2にて「情報が多すぎて選べない」「何を基準に決めればいいのかわからない」という声も多く上がっています。



そこで今回の「予算マッチ」では、豊富な費用データから条件に合う“リアルな予算イメージ”を提案することで、不安を払拭するだけではなく、より納得感のある比較検討の実現を目指しています。



「AIアシスタント」は、順次新機能のリリースを予定しています。

・第1弾：会場比較（2025年9月）

・第2弾：予算マッチ（2025年11月）

※2025年12月、2026年1月にも新機能リリースを予定しています

*1：調査対象：Web上で結婚式場の見学予約をしたことがある方（ウエディングパーク会員）

調査期間：2024年12月

*2：第1弾「会場比較」のプレスリリースより（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000019494.html）

■ 機能詳細

「予算マッチ」は、Wedding Parkに集まっている実際の費用に関する情報から、ユーザーが入力した条件にマッチするプランや会場を提案する新機能です。また、条件をもとに効率よく結婚式場を探せるだけでなく、希望予算に近い費用帯の会場も幅広く提示することで、“自分の価値観に合う式場”との思いがけない出会いも創出いたします。

＜特徴＞

1．費用情報をピックアップ

希望する人数帯や予算、最大4つから選べるこだわりポイントから、マッチするプラン情報をピックアップ。関連する「費用明細付きクチコミ」も閲覧可能となり、費用に関する多角的な情報を一覧化。



2．費用相場とこだわりでマッチング

1で算出した費用相場をもとに、希望予算に近い他会場の情報を提示。予算や条件に近い費用帯の会場も幅広く提示することで、最適な式場との出会いをサポート。

■ 責任者プロフィール及びコメント

株式会社ウエディングパーク

＋Creation本部 本部長

越 貴裕（Koshi Takahiro）

2013年、株式会社ウエディングパークに新卒入社。2013年に新卒入社以降、広告営業、新規事業責任者、動画事業責任者など様々な業務を担当。2019年に転職後、2021年よりウエディングパークに再入社。 現在は＋Creation本部の本部長としてメディア運営の統括を担う。

第一弾としてリリースされたAIアシスタント「会場比較」に続き、今回の「予算マッチ」も数多くのユーザーインタビューから得た気づきをもとに生まれた新機能です。費用にまつわる情報を一覧化し、ユーザー一人ひとりの価値観に寄り添った提案をすることで、「費用における価値観の合う会場」との最適なマッチングをサポートします。



情報があふれる時代だからこそ、迷いを「基準」に変えてくれる。「予算マッチ」が提供するのは、そんな新しい式場探しのスタイルです。



費用に関する情報は、式場選びにおいて最も関心の高い要素の一つです。「予算マッチ」を活用することで、カップルの不安を軽減し、自分たちらしい選択へと踏み出す後押しになればと願っています。

■ 結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」

「Wedding Park」は、全国5,000 件以上の結婚式場のデータベースとその検索機能を備え、国内のウエディングメディアではクチコミ掲載数日本最大級を誇る結婚準備クチコミ情報サイトです。「自分に合う結婚式の見つけ方。クチコミサイトWedding Park」をコンセプトに、人生の中でも一番大きなイベントの一つである結婚式を控えたカップルを応援します。

サイトURL：https://www.weddingpark.net

公式Instagram：@weddingpark（https://www.instagram.com/weddingpark）

公式X：@weddingpark（https://x.com/weddingpark）

公式YouTubeチャンネル：ウエパちゃんねる（https://www.youtube.com/channel/UCuxGEzo3LPfGw86QwBuFnjw）



株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は5つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援、教育事業などを行っています。2021年からはデザイン経営にも取り組み、技術とデザインの力で結婚するおふたりやウエディング業界を全面支援し、結婚に関わる全ての人の多様な幸せを叶えられるよう邁進しています。



所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立：1999年9月

資本金：2億3198万円

代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾

事業内容：ウエディング情報サービス事業

コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp



<運営メディア>

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park(ウエディングパーク)」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait(フォトレイト)」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph(リングラフ)」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp



