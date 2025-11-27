企業の信頼性向上に向けコーポレートサイトを全面改修（株式会社RECHANCE）

株式会社RECHANCE

株式会社RECHANCE（本社：北海道、代表取締役：高山祐介）は、このたびコーポレートサイト（https://rechance.jp/）を全面リニューアルいたしました。営業支援サービスの内容をより分かりやすく伝えるための情報設計を刷新し、料金体系の明瞭化、AIチャットボットの導入、最新記事コンテンツの拡充など、多くの改善を実施しています。

今回のリニューアルでは、インサイドセールス支援、フィールドセールス支援、営業DX導入支援といった当社の主要サービスを詳細に紹介し、価格を含む各メニューの情報を整理して公開しました。

必要な情報が一目で把握できる構成とし、企業が導入を検討する際の比較・判断をよりスムーズにしています。

新たにAIチャットボットを導入

サイト訪問者が24時間いつでも気軽に質問や相談が可能に！

初期対応の迅速化に加えて、問い合わせのハードルを下げることで、より多くの企業とシームレスにつながれる設計としています。

「最新の記事」コーナーを追加

営業DXやAI活用、業務効率化に関する最新の知見をまとめた「最新の記事」コーナーを追加しました。

日々変化する営業のトレンドに対応した情報を定期的に発信し、企業の実務にそのまま活かせるノウハウを提供いたします。



加えて、情報セキュリティ方針やDX推進の取り組みについても新たに掲載しました。これにより、企業として信頼していただくための基盤を強化し、より透明性の高い運営を目指しています。

今後は、コーポレートサイトとSNSの連携を強め、営業DXやAI活用に関する最新トレンドやケーススタディを継続的に発信していく予定です。

■リニューアルの主なポイント



・サービス料金体系の明瞭化

・AIチャットボット導入による問い合わせ体験の向上

・「最新の記事」公開によるお役立ち情報の定期配信

・情報セキュリティ方針・DX方針を新規掲載

・各デバイス最適化とUI改善

・SNS連携による情報発信の強化

■サービスについて

今回のリニューアルにより、当社サービスの全体像がより明確になり、初めての企業様でも導入のイメージを持ちやすい構成になりました。

特に、

・営業リソースが不足している

・リードは増えているが、商談化が進まない

・営業DXを進めたいが何から手を付けるべきか悩んでいる

といった課題をお持ちの企業にとって、最短距離で課題解決に近づくための情報や相談窓口を整備しています。

具体的なお悩みや状況を伺った上で、最適な支援プランを個別にご提案しておりますので、Webサイトのチャットボットまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

リニューアルサイトはこちら :https://rechance.jp/

■ 株式会社RECHANCEについて

AIと人のハイブリッドモデルにより、インサイドセールス・フィールドセールス・営業DX導入を包括的に支援する会社です。営業の標準化と効率化を図り、企業の収益向上と組織成長に寄与します。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社RECHANCE

メール：info@rechance.jp

サイト：https://rechance.jp/