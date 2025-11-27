京都・山頂のマイクロディスティラリー　SFWSCで「日本一」「世界一」の二冠を達成

株式会社エーゲル

京丹後舞輪源蒸留所が手がけるクラフトジン『Mairingen Fresh Craft Gin（ORIGINAL）』は、世界的な酒類品評会である「The San Francisco World Spirits Competition 2025」（以下、SFWSC 2025）において、ジャパニーズジン部門の最高賞である 「Best Japanese Gin」 を受賞いたしました。さらに、今年出品された全ジンの中で最も優れた1本に授与される 「Best Overall Gin」 も同時に受賞し、二冠の快挙となりました。

■ 世界が認めた日本発クラフトジン

SFWSCは、世界で最も権威と影響力を持つ酒類コンペティションの一つであり、2025年大会では55名の経験豊富な専門審査員によって、厳格なブラインドテイスティングが実施されました。ラベルや産地情報など一切の先入観を排除した審査のため、純粋に品質と味わいそのものが評価基準となります。

『Mairingen Fresh Craft Gin（ORIGINAL）』は、今年5月に同コンペティションの審査にて、審査員全員が金賞と認めた 「最高金賞（Double Gold）」 を受賞。あわせて、ジャパニーズジン部門のファイナリストに選出されていました。

SFWSC公式サイト：https://thetastingalliance.com/

■ トップシェルフ・アワード・ガラでの栄誉ある発表

11月9日にサンフランシスコで開催された授賞式 “Top Shelf Awards Gala” にて最終結果が発表され、『Mairingen Fresh Craft Gin（ORIGINAL）』が日本ジン部門の最優秀賞である 「Best Japanese Gin」 と、380件におよぶジンエントリーの頂点 「Best Overall Gin」 を受賞。

これにより、「Double Gold」「Best Japanese Gin」「Best Overall Gin」 の三冠制覇という歴史的な成果を蒸留所立ち上げからわずか1年で達成いたしました。

公式サイト受賞結果：https://thetastingalliance.com/posts/celebrating-excellence-2025-top-shelf-awards-gala-winners-announced?fbclid=PAQ0xDSwOApCdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafjBgnjXBbTPECLg85acLQOApz-ETn6wLhAwmcKZorGVT1L_OCiOGpgAXFpyw_aem_s3JPufQceAZLgdhSuOYLyQ

■ 受賞ジンについて

【Mairingen Fresh Craft Gin (ORIGINAL)】

・最優秀総合ジン賞（Best Overall Gin）

・最優秀日本ジン賞（Best Japanese Gin）

・最高金賞（Double Gold）

- 京丹後の山を想わせる、香りと味わい -

14種のボタニカルはすべて、人の手で丁寧に取り扱い、それぞれが本来持つ特徴を最大限に引き出しています。

蒸留当日に採取したクロモジ、熱した石を用いて焙煎したクマザサなど、ひとつひとつに時間と手間を惜しまず行う独自の前処理により、ほかにはない“生きた香り”が生まれます。

仕込み水には、標高640mの森から湧き出る硬度10の超軟水と、山麓を潤す硬度180の超硬水をブレンド。それぞれのボタニカルと響き合う最適な比率を追究し、京丹後の自然そのものを一滴一滴に映し込みました。

容量：700ml、200ml、170ml（蒸留所限定）

アルコール度数：47%

参考価格：700ml \5,610(税込)、200ml \2,310(税込)、170ml \2,530(税込)

使用ボタニカル：ジュニパーベリー、石焙煎クマザサ、クロモジ ほか

■ “薬草薬樹ノ森”とともに生まれるジン

京丹後舞輪源蒸留所は、300種以上の薬草や薬樹が育つ「薬草薬樹ノ森」の只中、標高683mの国定公園内に位置しています。丹後半島の奥深い自然と調和しながら、山・水・人のつながりを大切に、手仕事を重ね、ひとつひとつ丁寧なジンづくりを行っています。

自然と向き合い、“いま必要な豊かさとは何か”を問い続ける製法。大量生産ではなく、土地の声を聴き、風土を醸す一滴を求める姿勢こそが、Mairingenのジンの核となっています。

蒸留責任者 | 真山（しんざん）

2000年京都府生まれ。自然香の創作線香屋、自然農法のお茶農家、京都の有名寺社を手がける庭師の下で経験を積む。

京丹後の森に出会い、山に暮らし、自然の気配と向き合いながら、自然と人との“循環と調和”を紡ぐ蒸留家として歩み始める。

京丹後舞輪源蒸留所 概要

名称：京丹後舞輪源蒸留所（キョウタンゴ マイリンゲン ジョウリュウジョ）

所 在 地 ：〒627-0101 京都府京丹後市弥栄町野中10329-1

Mail：mrg@mairingen.jp

ホームページ：https://mairingen.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/mairingen_distillery/