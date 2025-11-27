¥Ö¥é¥¶ー¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë»º¶Èµ¡´ï»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥Ýー¥ÈµòÅÀ¤ò¿·Àß
¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤»Ô¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î»º¶Èµ¡´ï»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÂåÍýÅ¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´¤¦»öÌ³½ê¤ò¡¢11·î1Æü¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¹©ºîµ¡³£¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥Ï¥Î¥¤»öÌ³½ê¡¡³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11621/table/821_1_3dc75bd6db6b33edaa004c217e1d1c56.jpg?v=202511280356 ]
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏµÞÂ®¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóÎØ¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹©ºîµ¡³£¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¶ー¤Ç¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤òºÇ½ªÇ¯¤È¤¹¤ëÃæ´üÀïÎ¬¡ÖCS B2027¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦ÆüËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤½£¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò»º¶Èµ¡´ï»ö¶È¤Î½ÅÅÀÃÏ°è¤ËÄê¤á¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤äÈÎÇäµòÅÀÌÖ¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎµòÅÀ¿·Àß¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³èÆ°¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¶ー¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦Ê£¹çµ¡¤ä²ÈÄíÍÑ¥ß¥·¥ó¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇäµòÅÀ¤ª¤è¤Ó¹©¶ÈÍÑ¥ß¥·¥ó¤ÎÈÎÇäµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹©ºîµ¡³£¤ò°·¤¦»º¶Èµ¡´ï»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëµòÅÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥é¥¶ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÏËÜµòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÂåÍýÅ¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥Ýー¥È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£