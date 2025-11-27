ママファーストがアイドルグループ結成！

株式会社キッカケ

子育て中の女性を支援する「ママファースト」（運営：株式会社キッカケ）は、この度、新しい企業支援モデルとして“ママアイドルグループ”を結成しました。目的はただ一つ。「営業や採用で困っている企業の力になること」。300名以上のママメンバーが、アイドルとしての発信力と営業サポート力を掛け合わせ、企業の課題を実働で解決するまったく新しい取り組みです。

現在、多くの企業が営業活動の停滞や人材採用の難航に悩んでいます。SNSでの情報発信の重要性が高まる中、「届けたい人に届けられない」「問い合わせが増えない」「採用に魅力を感じてもらえない」という声は後を絶ちません。その一方で、家庭と仕事の両立を目指すママたちは、自身の経験・スキルを活かしながら社会に貢献できる場所を求めています。そこで誕生したのが、ママファーストのママアイドルプロジェクトです。

ママアイドルグループは、単なるエンタメ活動ではありません。300名のママが企業の広報・営業・採用活動をサポートし、アイドルとしての“声の届きやすさ”を最大限に活用。SNS投稿、企業紹介動画、商品体験レビュー、イベント参加、営業代行など、多彩なアクションで企業を全方位的に応援します。ママならではの生活視点や共感力は、他のどの広告手法よりも消費者の心を動かす強力な武器になります。

「信頼できるひとからの紹介が一番響く」。これは現代マーケティングの常識となりつつあります。ママコミュニティが持つ“圧倒的な口コミ力”と“共感性の高い発信力”は、企業ブランド価値を高めるうえで非常に有効です。さらに、ママファーストのメンバーは営業研修・SNS研修を受けており、企業の魅力を適切に伝えるスキルを習得しています。その結果、営業活動の補助としても高い成果が期待できます。

特に、女性向け商材、住宅・保険・教育・食品・美容領域の企業からは「ママ目線の発信力がほしかった」「採用広報を任せたい」「営業チームの外部パートナーとして活用したい」といった問い合わせが増加しています。

ママアイドルグループは、企業とママの未来をつなぐ新しい架け橋です。「ママの力で企業を元気にする」「企業の力でママの働き方を自由にする」。この相互循環型のモデルこそ、ママファーストが目指す社会のあり方です。

営業強化・採用強化をお考えの企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。

ママ300名が、あなたの会社を“本気で応援するアイドル”になります。