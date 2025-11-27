Top Lot、オークネット・JOYLABと業務提携

株式会社 Top Lot

オークションハウスの株式会社Top Lot（東京都中央区、代表取締役：羽佐田信治、以下：Top Lot）は、東証プライム上場の株式会社オークネット（証券コード：3964、東京都港区、代表取締役CEO：藤崎慎一郎、以下：オークネット）および、100%子会社のJOYLAB株式会社（東京都港区、代表取締役社長：太田圭亮、以下：JOYLAB）と業務提携に関する基本合意書を締結し、顧客満足度をより高めるための新たなサービスを開発してまいります。

その第1弾として、Top Lotはワインやウイスキーの買取サービスを開始、JOYLABはオークションへの高額商品の出品紹介を開始いたします。

■業務提携の背景

Top Lotは、国内大手オークションハウス経営陣が2020年12月に設立、現在は年間4回のワインオークションを開催。日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催しています。

おかげさまで多くのお客様のご支持をいただき、2021年2月の第1回オークションからの4年間で、１開催あたり出品ロット数・落札額ともに5倍以上に増加しております。

オークネットは1985年に世界初のリアルタイム中古車オークションを開始、中古デジタル機器、中古バイク、ブランド品など多種多様な領域へと拡張し、二次流通の専門ノウハウや流通ネットワークを蓄積してまいりました。

2025年5月に始動したオークネットのホビー＆エンターテインメント事業では、子会社のJOYLABを通じて酒類の買取・販売、酒類の資産管理アプリ「My Cellar（マイセラー）」、希少酒探索・販売サービス「Vintage Search（ヴィンテージ サーチ）」を運営しております。

Top Lot、オークネット、JOYLABの３社は、それぞれが持つ特性を活かし、新たな市場の創出と顧客満足度のさらなる向上を目指せると考え、このたび業務提携に関する基本合意書の締結に至りました。

■業務提携における主な取り組み

Top LotとJOYLABにおいて、互いの得意分野を活かしたサービス連携を開始します。

Top Lotは売却希望者に対し、オークション出品以外の新たなサービスとして、JOYLABによる買

取を提案することが可能となります。同様に、JOYLABは売却希望者に対し、買取以外の新たなサー

ビスとして、オークションに向く高品質で高額なワインやウイスキーをTop Lotに紹介することが可

能となります。

これによりTop Lotはオークションにおける安定的かつ高品質な出品の強化、JOYLABは買取実績の

増大による事業成長が期待されます。

その他にも、3社は市場創造や真贋技術など、新たな事業開発による酒類流通市場の活性化に向け、共同で取り組んでいくことで合意しており、引き続き課題の解決に注力してまいります。

お問い合わせ

株式会社Top Lot

〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-15 SCS GINZA EIGHT 8F

電話：03-6264-7105 FAX：03-6264-7106

info@toplot.jp www.toplot.jp

https://www.instagram.com/toplot_tokyo/