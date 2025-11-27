【JPIセミナー】防衛省「国家安全保障戦略の最優先課題 ”防衛施設の強靭化” ～自衛隊施設の現状、課題と方向性～」12月11日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、防衛省 整備計画局 施設整備課長 三沢 大輔 氏を招聘し、国家安全保障戦略の最優先課題「防衛施設の強靭化」について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17633(https://www.jpi.co.jp/seminar/17633?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

防衛省 : 国家安全保障戦略の最優先課題「防衛施設の強靭化」

～自衛隊施設の現状、課題と方向性～

〔開催日時〕

2025年12月11日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

防衛省

整備計画局

施設整備課長

三沢 大輔 氏

〔講義概要〕

我が国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。我が国を取り巻く国々は、軍事力を増強させ、活動を活発化させており、東シナ海、南シナ海などにおける、力による一方的な現状変更やその試みなどの様々な脅威や課題が存在している。

こういった脅威に対応するため、2022年12月に閣議決定された国家安全保障戦略において、「防衛施設の強靱化」は最優先課題の一つとされた。

自衛隊施設の現状及び課題を各種切り口から詳説することで、今後の自衛隊施設整備を円滑に執行するために必要不可欠な、自衛隊施設整備全般に対する国民の皆様の理解を一層深めていただくことを、本講演の目的とする。

〔講義項目〕

１. 我が国を取り巻く安全保障環境の変化

２. 国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画

３. 自衛隊施設の現状

４. 自衛隊施設の強靱化の概要

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,920円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

