ＢＳテレ東 特別番組「日本はこうなる!?～2026年を生き抜くビジネス戦略～」

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 池田 雅一）は、ＢＳテレ東の特別番組「日本はこうなる!?～2026年を生き抜くビジネス戦略～」への番組提供をいたします。12月7日を初回に、同月毎週日曜日 午前10時より、4週連続で放送します。本番組へは、当社のエコノミスト・研究員・コンサルタントも出演いたします。

本番組は、「2026年に押さえておきたいキーワード」「本日のテーマ」の2つのコーナーで構成されます。

「2026年に押さえておきたいキーワード」コーナーでは、今、注目すべき経済トピックスについて、中長期的な視点や企業経営の観点などから、わかりやすく解説します。

続く「本日のテーマ」コーナーは、放送回ごとにテーマ（ １.今が旬！コンテンツビジネス ／ ２.異分野の知恵を集結！持続可能な農業を目指して ／ ３.介護の前に日常を！生活支援ビジネス ／ ４.事業を止めるな！BCPで災害を乗り越える ）を設け、実際に独自の対応策に取り組む企業等への取材を通じ、課題解決のポイント、市場・業界の動向、今後の展望などについてスタジオで議論します。

番組全体を通じ、逆境を乗り越えるヒントやビジネスチャンスを探ることにより、不確実性が増す時代を生き抜くビジネス戦略について展開していきます。

※ 各回テーマ、出演予定者および放送後の番組アーカイブは、当社コーポレートサイト内の特設ページ

「2026年の展望」（URL：https://www.murc.jp/kounaru_2026/）にてご覧いただけます。

【番組概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/163_1_eaef8a0b84dd1c319ba11ea69ac067ed.jpg?v=202511280356 ]

【MCプロフィール】

森本 智子（もりもと ともこ）

フリーアナウンサー、起業家。1977年生まれ。長崎県出身。2000年に早稲田大学第一文学部卒業。同年4月にテレビ東京に入社。テレビ東京ではワールドビジネスサテライトや日経プラス10、池上彰の選挙特番など、経済番組や報道番組を中心に担当。2021年3月末にテレビ東京を退社しフリーに。また同年5月に自身を代表とし、健康情報やサービスを提供する新会社「Wellness Me」を起業。その活動の幅を広げている。セント・フォース所属。

【放送局概要】

ＢＳテレ東

1998年、テレビ東京グループの新たな顔として誕生。2000年12月1日より「ＢＳジャパン」として放送を開始。2018年10月、「ＢＳテレビ東京」に社名を改め、新たな一歩を踏み出す。

テレビ東京ホールディングスは、テレビ東京、ＢＳテレビ東京、テレビ東京コミュニケーションズの3社から成り、テレビ東京グループが得意とする経済を中心とした報道番組、健全なエンターテインメント、ドラマといった特色ある番組を軸に、独自コンテンツの開発に全力を挙げている。

公式ホームページ : https://www.tv-tokyo.co.jp/

