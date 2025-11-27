【叡啓大学】公開講座　英会話 at 叡啓（第３回）を開催しました

テーマ「Welcome to Hiroshima!」

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、11月26日（水）に叡啓大学公開講座「英会話 at 叡啓」の第３回の講座を開講しました。本講座は全４回開講予定で、広島の歴史、観光地、料理、文化について英語で説明できるようになることを目指します。

第３回目は広島の料理（Cuisine）について英語で説明できるようになることを目指しました。

まず、お好み焼きは”pancake”と表現できることを教えてもらいました。お好み焼きの材料（ingredients）の英語の表現も学びました。続いて、それらの料理の種類、食材、作り方、味を表す単語を組み合わせて、長い文章を作ることができるように練習しました。お好み焼きだけでなく、すき焼き、天ぷら、肉じゃが、ラーメンについて、料理の種類、食材、作り方、味を文章で表現できるよう、ペアを組んだ相手と一緒に練習しました。

講座の途中で、バロウズ教授から、日本語の中で、世界の共通語になっている単語について教えてもらいました。照焼（teriyaki）や酒(sake)、みそ(miso)、椎茸(shiitake)、豆腐(tofu)は共通語として使えるそうです。食感を表す単語として”chewy”（もちもちした）という表現も教えてもらいました。

続いて、”Could you recommend a good restaurant? What kind of food does it serve?”（おすすめのレストランを教えていただけますか？どんな料理を出すお店ですか？）と聞かれた際にレストランを紹介できるよう、グループワークに取り組みました。

最後に、グループでの練習の成果を発表しました。牡蠣（Oyster）や串カツ（Deep-fried skewers）のお店の場所やそのお店の様子、料理の味が英語で紹介されました。ただ英語を話すだけではなく、それを聞いた相手が実際に行ってみたくなるような紹介でした。

