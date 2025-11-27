事業用地取得に関するお知らせ（足立区千住橋戸町）

株式会社THEグローバル社

株式会社THEグローバル社(https://www.the-g.co.jp/)は、京成電鉄本線「千住大橋」駅より徒歩５分に位置し、「上野」駅や「日暮里」駅などの都心主要駅へも短時間でアクセスでき、また高速バスでは羽田空港への直通アクセスが可能な交通利便性に優れた立地です。

千住エリアは、隅田川沿いの自然とや歴史的な建造物や街並みが残る一方で、再開発による利便性の向上も進み、大型商業施設や隅田川越しに東京スカイツリーが望める等、暮らしやすさと発展性を兼ね備えた魅力的なエリアです。

本物件は、これらの利便性と周辺環境の魅力を活かし、収益マンション開発を予定しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/33_1_43447a784fe0413d88c0553c2aca8e29.jpg?v=202511280356 ]