兼松、クラウド在庫管理ソフト「KG ZAICO」の最新導入事例を公開―東芝ディーエムエス株式会社が預かり品在庫の一元管理と属人化解消を実現

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、クラウド在庫管理アプリ「KG ZAICO」によって、さまざまな業界のお客様の在庫管理業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。このたび、東芝ディーエムエス株式会社の導入事例を公開しました。KG ZAICOを活用することで預かり品の在庫を一元管理し、担当者に依存した運用（属人化）の解消を実現しています。

導入事例の詳細は、以下よりご覧いただけます。

https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico/case_list/case_list_22

兼松はこれまで、多くの企業や自治体へKG ZAICOを導入してきました。商社として培ってきた在庫管理に関する豊富な知見・ノウハウを活用し、これからもお客様の業務改善に貢献してまいります。

KG ZAICOの特長

- どこでも操作可能スマートフォンアプリを利用して、場所を問わず在庫の確認・更新ができます。- 誰でも簡単操作直感的に操作できるため、スムーズに運用を始められます。- 豊富な機能期限管理、発注点数量によるアラート、棚卸、エクセルデータ一括登録など、在庫管理に必要な機能を完備しています。- リーズナブルな価格初期費用0円、年間利用料は117,600円（税抜）～。複数名でアカウントを共有できます。- 伴走支援在庫管理のノウハウを活かし、お客様の運用に最適な方法をご提案します。

在庫管理にお悩みの皆さま、ぜひKG ZAICOの導入をご検討ください。詳細については、お気軽にお問い合わせください。

在庫管理のスタンダード KG ZAICOウェブサイトはこちら(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico)

