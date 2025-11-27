12月4日（木）22時～特別番組『森口博子 MORI MORI ナイト supported by ロジスティード』放送決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは12月4日（木）22時から歌手の森口博子をパーソナリティに迎えた特別番組を放送致します。

タイトルは『森口博子 MORI MORI ナイト supported by ロジスティード』。

2022年から毎年、同タイトルの特番を実施しており、今回で4回目になります。

放送の前日・12月3日にリリースされるデビュー40周年アニバーサリー・アルバム『Your Flower ～歌の花束を～ 』。今作品には、40年間途切れること無く音楽活動を積み上げてきた森口博子の軌跡が詰まっており、今まで楽曲提供をしてきた数々の豪華アーティストや作家が大集結し、新曲を書き下ろしています。

今回は、このアルバムの楽曲を時間の許す限りオンエアしながら、森口博子自らの想いをたっぷりと語る55分をお送りします。この番組のためだけにご用意した、

森口博子グッズのプレゼントもあります！

そして番組をサポートするのはこれまでと同じ国内外で物流事業を手掛けるロジスティード株式会社です。赤坂・TBSラジオならではの番組で、普段とはひと味違う森口博子の新たな一面をリスナーの皆様へお届けする、またとない機会です。どうぞご期待下さい。

『森口博子 MORI MORI ナイト supported by ロジスティード』

【放送日時】12月4日木曜日 22:00～22:55

【放送局】TBSラジオ

【番組概要】デビュー40周年アニバーサリー・アルバム『Your Flower ～歌の花束を～ 』の楽曲を流しながら曲に込めた想いやエピソードなどをたっぷりと語る、ミュージックプログラムです。

【パーソナリティ】森口博子（歌手）

【公式ハッシュタグ】#森口ナイト

番組はradikoでもお楽しみ下さい。放送1週間後までタイムフリーでお楽しみいただけます。

http://radiko.jp/