【男女1000人に聞いた】専属運転手を雇っていそうな男性俳優ランキング！

株式会社NEXER

■専属運転手を雇っていそうな男性俳優は誰？

芸能界で「専属運転手がいそうな男性俳優」と聞かれたら、どんな人物を思い浮かべますか？

重厚感のあるベテラン俳優、成功を象徴するような華やかなスター、あるいは大人の余裕を漂わせるスマートな俳優。

俳優のキャラクターや作品でのイメージから「きっとこういう生活をしていそう」という印象を自然に描いてしまうものです。

ということで今回は株式会社トランスアクトと共同で、全国の男女1000名を対象に「専属運転手を雇っていそうな男性俳優」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置

「専属運転手を雇っていそうな女優に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年11月6日 ～ 11月26日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「専属運転手を雇っていそう」と思う男性俳優を1人教えてください。

質問2：その男性俳優を選んだ理由を教えてください。

専属運転手を雇っていそうな男性俳優ランキング！

◆第1位 GACKT 73票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・リッチな感じだから。（20代・女性）

・お金持ちそうで人に囲まれてそうだから。（20代・女性）

・一流芸能人だからです。（30代・女性）

・自分で運転してるのが想像できないから。（30代・女性）

・自分のイメージを大切にしているから。（30代・男性）

・細かい移動でもこだわりやプロフェッショナル性を大事にしていそう。（40代・女性）

・車内でも何かしら仕事をしていそう。（40代・女性）

・リムジンの後ろでふんぞり返ってそうなイメージあるから。（40代・女性）

第1位は「GACKT」さんでした。

圧倒的なカリスマ性や完璧主義なイメージが強く、日常生活でもストイックで洗練されたスタイルを貫いていそうだと感じる人が多い結果です。

高級車が似合う存在感や、細部までこだわり抜くライフスタイルから、「運転手付きの移動がしっくりくる」と想像されたのかもしれません。

◆第2位 舘ひろし 60票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・高貴な雰囲気があるから。（30代・女性）

・落ち着いた雰囲気と風格から、運転手を雇っている印象を受けるから。（30代・男性）

・運転が苦手そうだし何でも人に任せそうな感じがしたから。（30代・男性）

・石原軍団のイメージが強いので、運転にも専属の方がいそう。（30代・女性）

・かつて「免許がない」と言う映画で免許を持たない大物俳優役をしていたのでその印象があったから。（40代・男性）

・ビッグな感じで、自分で運転しているのを想像できないので。（40代・女性）

・撮影現場にシャワー付きの専用ロケバスで現れたと言う話を他の芸能人が話していたから。（40代・男性）

第2位は「舘ひろし」さんでした。

ダンディで落ち着いた大人の魅力を持つ舘さんは、クラシックカーや高級車が似合う『品格のある俳優』として支持されています。

ゆったりとした後部座席で移動する姿が自然と想像できるほど、威厳と余裕を感じさせる存在感が理由となったようです。

◆第3位 北大路欣也 52票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・お金がありそうだから。（20代・女性）

・大御所な感じがするから。（30代・女性）

・威厳があるので。（40代・男性）

・後部座席でどんと構えているイメージです。（40代・男性）

・富豪の主みたいな役が多いし、実際大物だし、専属運転手がいたら似合いそうだから。（50代・女性）

・大物俳優なので、夢を見せる意味でも雇うべきだと思うから。（50代・男性）

第3位は「北大路欣也」さんでした。

重厚感のある声と佇まい、紳士的で落ち着いた雰囲気から、運転手付きの高級車で静かに現場へ向かう姿が自然と連想される俳優として票を集めています。

長年第一線で活躍する大御所らしい風格も相まって、専属運転手のイメージが強い結果となりました。

◆第4位 梅沢富美男 39票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・大物感が強いので、いても何の違和感もないため。（30代・女性）

・本人が運転する姿が想像できないから。（30代・女性）

・自分で運転するのが面倒に感じそうだし、少し偉そうにしていそうに思ったから。（30代・男性）

・どんと構えていて、後ろに座ってそうなので。（30代・女性）

・なんとなく風格があるから。（40代・女性）

第4位は「梅沢富美男」さんでした。

舞台やテレビで多忙に活躍する姿から、移動も効率的にこなしていそうという印象を持つ人が多く、さらに品のある佇まいや貫禄も、専属運転手が付きそうなイメージにつながっています。

長年の芸能生活で培われた大御所感も票を集めた理由のひとつといえます。

◆第5位 高橋英樹 34票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・免許を返納してそうだから。（30代・男性）

・古臭い考えをもってそうな人。（30代・女性）

・大御所だし、お抱え運転手くらいいるだろうと思った。（40代・女性）

・家族が心配して運転をさせないように感じました。（60代・女性）

・大御所の時代劇俳優にはそういうイメージがある。（60代・男性）

第5位は「高橋英樹」さんでした。

堂々とした雰囲気や紳士的な佇まいから「運転を任せていそう」という印象が強いようです。

長年の活躍で築かれた品格や存在感も相まって、専属運転手が付くイメージに自然と結びついた結果といえます。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 松平健 33票

・上様なので専属運転手がいると思う。（20代・女性）

・大御所感のある俳優、で考えると真っ先に浮かぶから。（40代・女性）

・プライベートは謎な部分が多い人だから秘密を守るため雇っていそう。（50代・男性）

第7位 木村拓哉 31票

・私生活でラグジュアリーな趣味を持っていそうだから。（30代・男性）

・有名人すぎるし、ボディガードも含めて雇っていそう。（40代・男性）

・あらゆる手間を省いて仕事に集中できる環境を整えて居そうだから。（50代・男性）

第8位 渡辺謙 27票

・ハリウッド俳優だから。（30代・女性）

・スーツ姿や立ち居振る舞いが非常に堂々としており、「送迎される側」のオーラがある。（40代・男性）

第9位 阿部寛 24票

・大物感があり独特な雰囲気を感じるため。（30代・女性）

・圧倒的な存在感や落ち着いた雰囲気、貫禄があり、社長や会長といった役柄も多いことから、プライベートでも運転手がいそうなイメージがある。（50代・男性）

第10位 水谷豊 18票

・電車に乗るイメージもないし、かと言って自ら車を運転されるイメージもないので。（20代・女性）

・「相棒」でも助手席に乗っているイメージだから。（40代・女性）



ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

専属運転手を雇っていそうな男性俳優ランキングでは、1位にGACKTさん、2位に舘ひろしさん、3位に北大路欣也さんが選ばれました。

いずれも圧倒的な存在感や品格、成功者の余裕といったイメージが強く、移動手段にもこだわりがありそうだと感じられているようです。

スタイリッシュさや大人の貫禄が、自然と「専属運転手のいるライフスタイル」を想像させる結果となりました。

大切な仕事や移動で専属運転手を雇いたいなら、役員運転手や社長秘書の派遣サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置



【株式会社トランスアクトについて】

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル702

代表取締役：橘 秀樹

Tel：‎03-3433-8200

URL：https://transact.co.jp/

事業内容：車両運行管理事業 / 運転代行事業 / 自動車有償貸渡事業/人材派遣事業 / 紹介予定派遣事業 / 人材紹介事業



【株式会社NEXERについて】

本社：〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

Tel：03-6890-4757

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作