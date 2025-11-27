Hakuhodo DY ONE、「Microsoft 広告 Partner Awards 2025」において「パフォーマンス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、日本マイクロソフト株式会社が主催する「Microsoft 広告 Partner Awards 2025」において、「パフォーマンス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しましたのでお知らせいたします。

「Microsoft 広告 Partner Awards 2025」は、Microsoft 広告が提供する「パートナープログラム」のEliteおよびSelectクラスのパートナー企業の中で最も影響力があり、革新的でパフォーマンス重視の取り組みに貢献した企業や組織を表彰するものです。*1 広告主のビジネス成果への貢献、データやAIを活用した運用革新、Microsoft 広告チームとのコラボレーションによる卓越性などの観点から、合計6つの部門で北米・EMEA・アジア太平洋地域における優れた取り組みが称えられます。

今回、Hakuhodo DY ONEが受賞した「パフォーマンス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」は、Microsoft 広告 エコシステムを通じてクライアントのパフォーマンスとビジネス成長をけん引する優れた実績をあげたパートナーとそのクライアントを表彰するもので、Hakuhodo DY ONEは 革新的な戦略やクライアントの成果最大化を追求する絶え間ない最適化が評価されました。

Hakuhodo DY ONEは今後も、Microsoftが提供する新たなサービスなどを活用し、博報堂ＤＹグループならびにさまざまなパートナーとMicrosoft 広告の発展に寄与するとともに、企業のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。

＊1 2025年3月27日リリース『Hakuhodo DY ONE、日本で新設された「Microsoft 広告パートナープログラム」で最上位の「エリート」に認定』https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202503271927/

※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp