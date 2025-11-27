¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø ÁíÀª39Ì¾¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡ÉÇ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡ª¾¼ÏÂ¥â¥À¥ó¡ßÇ¤ÎÃµÄåÊª¸ì¡Ö¥Í¥³¤¿¤ó¡ª～ÇÄ®²ø°Û´ñëý～¡× ¡Ã ¡ÉÇ¡É¤Ð¤«¤ê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤¬³«Ëë¡ª
ÁíÀª39Ì¾¤ÎÀ¼Í¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¾¼ÏÂ¥â¥À¥ó¡ßÇ¤ÎÃµÄåÊª¸ì¡Ö¥Í¥³¤¿¤ó¡ª～ÇÄ®²ø°Û´ñëý～¡×ÇÄ®Ï¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤¬2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¤Ë¡¢ÃÓÂÞ¡¦¤¢¤¦¤ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¤Ç³«Ëë¡£½éÆü¤È¤Ê¤ë26Æü(¿å)¤Î¸ø±é¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥³¤¿¤ó¡ª～ÇÄ®²ø°Û´ñëý～¡×¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¶áÂå»í¤ÎÉã¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë»í¿Í¡¦Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¾®Àâ¡ØÇÄ®¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¾¼ÏÂ¥â¥À¥ó¡ßÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢Ç¤Î¤ß¤¬Êë¤é¤¹³¹¡ÖÇÄ®¡×¤¬ÉñÂæ¤Î¡¢¥¹¥ê¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÊÃµÄå´ñëý¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÂÏ©¥½¥Þ¥ê¤ÈÁêËÀ¡¦±«µÜ¾ÂÀ¤È¤¤¤¦±«Ï©ÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÆó¿Í¤¬¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÇÄ®¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
ËÜºî¤ÇÆóÉ¤¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò´¬¤¹þ¤à¶§°¤ÊÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÇÄ®¤Ç¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ëÇúÇË»ö·ï¡¢ÇÄ®·Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈÈÇ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡ªÌÂÃµÄå¥Ð¥Ç¥£¤¬»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤òÃµ¤ê¡¢ÈÈÇ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹²÷ÅáÍðËã¤Î¿äÍý³è·à¡ª
¸ø±é¥ì¥Ýー¥È
¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ë°î¤ì¤¿¡¢¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー
½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢±ºÏÂ´õ¡¢¿¹±ÊºÌÅÍ¡¢»³Ãæ¿¿¿Ò¡¢µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡¢°¤ÉôÆØ¡¢¤½¤·¤ÆÊÛ»Î¤ÎÂì²ÂÊÝ»Ò¤¬½Ð±é¡£Ç¤ÎÃµÄå¤Ë¤è¤ë¿äÍý·à¤ò¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡¢ÇÄ®½ð¤ËÇúÇËÍ½¹ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¿·¿Í·Ù´±¡¦Î¶ÀÐÎ®°Í¡Ê¿¹±ÊºÌÅÍ¡Ë¤ÈÀèÇÚ·Ù´±¡¦·¯»³»©·î¡Êµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ×µá¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÈÈÇ¤òëÃ¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤«¤éÇ¤¿¤Á¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¥×¥í¥íー¥°¤«¤é¡¢°Õ¿Þ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÈÈÇ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¡¢À¤³¦¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÃµÄåÇ¤ÎÌÂÏ©¥½¥Þ¥ê¡Ê°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Ë¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤È¥À¥ó¥¹¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò»×¤ï¤»¤ëÎ®¤ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â°ìÃÊ¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢Â³¤¤¤ÆÊÛ»Î¡ÊÂì²ÂÊÝ»Ò¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤äºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ò·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÊÛ»Î¤È¤Ï¡¢±éÀâ¤äÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃ¼Åª¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÊäÂ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£´ÑµÒ¤¬¤è¤êÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¸«¤Ç¤âÊª¸ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Ç¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹ÇÄ®¤Çµ¯¤³¤ëÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤Ë¡¢±«Ï©ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò±Ä¤à¥½¥Þ¥ê¤È±«µÜ¾ÂÀ¡Ê±ºÏÂ´õ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇÄ®½ð¤Î·Ù´±¡¦Î¶ÀÐ¤È·¯»³¤¬Ä©¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤À¡£ÈÈÇ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥½¥Þ¥ê¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎäÅ°¤Ê¶Ë°·Ð±ÄÇ¤Î²¡°æÉ÷ÂÀÏº¡Ê»³Ãæ¿¿¿Ò¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹Ï·Ç¤Î¥µ¥¯¥¿¥íー¡Ê°¤ÉôÆØ¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÈÈÇ¤ÎÂ¸ºß¤¬´ÑµÒ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÏÈÈÇÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÈÈÇ¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡¢ÈÈÇ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Âç¤¤ÊÆæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¤«¡¢»ö·ï¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢ÈÈÇ¤ò´Þ¤á¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤è¤êÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÇØ·Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤´¤È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ËÃ£¤¬±é¤¸¤¿¥½¥Þ¥ê¤Ï¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥½¥Þ¥ê¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡¢±º¤¬±é¤¸¤ë±«µÜ¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥á¤ë¤È¤¤Ï¥¥á¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¥¤¥±Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¹±Ê¤ÎÎ¶ÀÐ¤Ï°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄï¥¥ã¥é¡¢µ×ÊÝ¤Î·¯»³¤Ï¼«Î©¤·¤¿»Ð¸æ¥¥ã¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»³Ãæ¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¥ー¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê2¤Ä¤ÎÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢°¤Éô¤Ï¥µ¥¯¥¿¥íー¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡¢Êª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ¯ÆÉ·à¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¼ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°á¾Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ä¡¢2¤Ä¤Î¤Ò¤ÊÃÅ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¡£ÇúÈ¯¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥¹¥âー¥¯¤È¾ÈÌÀ¡¢²»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤âÈ´·²¡£¤¤Ê½¤¤»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ôー¤Êµ¤Ê¬¤Ç´Ñ·à¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÙ·Æ¤Ê¤·¤ÎÌó100Ê¬¤ÎËÜºî¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Å¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢Ë°¤¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡£¸ø±é¤Ï30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±éÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸ÀÕ¡§ÅèÅÄ ¿¿¸Ê¡Ë
ÌÂÏ©¥½¥Þ¥êÌò¡¡°ËÃ£¤µ¤æ¤ê
±«µÜ¾ÂÀÌò¡¡±ºÏÂ´õ
Î¶ÀÐÎ®°ÍÌò¡¡¿¹±ÊºÌÅÍ
²¡°æÉ÷ÂÀÏºÌò¡¡»³Ãæ¿¿¿Ò
·¯»³»©·îÌò¡¡µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¥µ¥¯¥¿¥íーÌò¡¡°¤ÉôÆØ
ÊÛ»Î¡¡Âì²ÂÊÝ»Ò
OPÌÂ²òÊâ¹Ô¡¡¥é¥¤¥Ö²Î¾§
¸ø±é³µÍ×
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²£
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ç¤ÎÄ®¡¢Ç¤ÎÃµÄå¡¢Ç¤Î»ö·ï
¡Ö¥Í¥³¤¿¤ó¡ª～ÇÄ®²ø°Û´ñëý～¡×¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¶áÂå»í¤ÎÉã¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë»í¿Í¡¦Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¾®Àâ¡ØÇÄ®¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¾¼ÏÂ¥â¥À¥ó¡ßÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¤ß¤¬Êë¤é¤¹³¹¡ÖÇÄ®¡×¤¬ÉñÂæ¤Î¡¢¥¹¥ê¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÊÃµÄå´ñëý¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÂÏ©¥½¥Þ¥ê¤ÈÁêËÀ¡¦±«µÜ¾ÂÀ¡¢±«Ï©ÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÆóÉ¤¤¬¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÇÄ®¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î26Æü(¿å)～30Æü(Æü)¡¡¤¢¤¦¤ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¡ÊËÅç¶èÎ©ÉñÂæ·Ý½Ñ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¸¶ºî¡§¥Í¥³¤¿¤ó¡ª
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÌÚÂ¼¹¦»°
¢¡¥¹¥Èー¥êー
ÇÄ®Ï¢Â³ÇúÇË»ö·ï
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¡¦Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÃµÄåÇ¡¦ÌÂÏ©¡Ê¤Þ¤è¤¤¤¸¡Ë¥½¥Þ¥ê¤Ï¡¢±ìÁð¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¸µ·º»ö¤ÎÀÚ¤ì¼Ô¡¦±«µÜ¾ÂÀ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¤È¶¦¤Ë±«Ï©ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¿§ÇòÁé¿È¤Ç¼åµ¤¤À¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¿·¿Í·Ù´±¡¦Î¶ÀÐÎ®°Í¡Ê¤¿¤Ä¤¤¤·¤ë¤¤¡Ë¤È¡¢¾¡µ¤¤Ê»Ð¸æÈ©¤ÎÀèÇÚ·Ù´±¡¦·¯»³»©·î¡Ê¤¤ß¤ä¤Þ¤µ¤Ä¤¡Ë¤¬ÃµÄå»öÌ³½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÇÄ®¤Î¤É¤³¤«¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡ÖÇÄ®¤òÇË²õ¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ËÈÈÇ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¤¬¡¢Ðþ´ßÉÔÂ½¤ÇÎäÅ°¤Ê¶Ë°·Ð±ÄÇ¡¦²¡°æÉ÷ÂÀÏº¡Ê¤ª¤·¤¤¤Õ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»öÂÖ¤Ïº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ñ¨¡¹¤È¤·¤¿Ä¹Ï·Ç¡¦¥µ¥¯¥¿¥íー¤é¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÇÄ®Ãæ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌµº¹ÊÌÇúÇË¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£4É¤¤ÏÈÈÇ¤òÊá¤Þ¤¨¡¢ÇÄ®¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©ÌÂÃµÄå¥Ð¥Ç¥£¤¬ÈÈÇ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢²÷ÅáÍðËã¤Î¿äÍý³è·à¡¢Âè»²ÃÆ¡ª
¢¡ÇÛÌò¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÌÂÏ©¥½¥Þ¥ê¡Ê¤Þ¤è¤¤¤¸ ¤½¤Þ¤ê¡Ë¡¿»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÃµÄåÇ
¡¡CV¡§Îë¸¶´õ¼Â¡¢°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢·î²»¤³¤Ê
±«µÜ¾ÂÀ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä ¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¡¿±ìÁð¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡¢¸µ·º»ö¤ÎÀÚ¤ì¼ÔÇ
¡¡CV¡§±ºÏÂ´õ¡¢ÎëÌÚÃ£±û¡¢¹âÄÍÃÒ¿Í¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡¢Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â
Î¶ÀÐÎ®°Í¡Ê¤¿¤Ä¤¤¤· ¤ë¤¤¡Ë¡¿¿§ÇòÁé¿È¤Ç¼åµ¤¤À¤¬¡¢¸ÅÉð½Ñ¤ò¶Ë¤á¤¿ÍÇ½¤Ê¿·¿Í·Ù´±Ç
¡¡CV¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢»ÔÀîÁó¡¢±ß·ÀµÂÀÏº¡¢¾¯Ç¯T¡¢Æ²Åçñ¥¿Í¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢µÜºê²íÌé¡¢¿¹±ÊºÌÅÍ
²¡°æÉ÷ÂÀÏº¡Ê¤ª¤·¤¤ ¤Õ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¿Ä¶¤ä¤ê¼ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÐþ´ßÉÔÂ½¤ÇÎäÅ°¤Ê¶Ë°Ç
¡¡CV¡§ÀÐÃ«½Õµ®¡¢¾®³Þ¸¶¿Î¡¢¼íÌîæÆ¡¢¹â¶¶±ÑÂ§¡¢ÈÁÀ¤Íº°ì¡¢¾¾É÷²íÌé¡¢»³¸ýÃÒ¹¡¢»³Ãæ¿¿¿Ò
·¯»³»©·î¡Ê¤¤ß¤ä¤Þ ¤µ¤Ä¤¡Ë¡¿ÉåÇÔ¤·¤¿ÇÄ®·Ù»¡¤ò¶¯¤«¤ËÀ¸¤¤ë¾¡µ¤¤Ê»Ð¸æÇ
¡¡CV¡§°æ¸ýÍµ¹á¡¢¹©Æ£À²¹á¡¢µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡¢ÎÃËÜ¤¢¤¤Û¡¢ÅÚ²°Íû±û¡¢Ê÷ÅÄçýÍ¥¡¢¹¬Â¼·ÃÍý
¥µ¥¯¥¿¥íー¡¿ñ¨¡¹¤È¤·¤¿À¸¤»ú°ú¡¢ÇÄ®¤ÎÄ¹Ï·Ç
¡¡CV¡§°¤ÉôÆØ¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡¢¶áÆ£¹§¹Ô¡¢½Å¾¾ÀéÀ²¡¢Ìî¾åæÆ¡¢Áý¸µÂóÌé¡¢»°Âð·òÂÀ
ÊÛ»Î¡¡Âì²ÂÊÝ»Ò
¢¨ÌòÆâ50²»½ç¡¡¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é²ó¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î½Ð±éÉ½¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯11·î26Æü(¿å)～30Æü(Æü)¡¡Á´8¸ø±é
11/26(¿å)19»þ²ó¡§°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢±ºÏÂ´õ¡¢¿¹±ÊºÌÅÍ¡¢»³Ãæ¿¿¿Ò¡¢µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡¢°¤ÉôÆØ
11/27(ÌÚ)13»þ²ó¡§°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¡¢¾¯Ç¯T¡¢ÈÁÀ¤Íº°ì¡¢ÎÃËÜ¤¢¤¤Û¡¢Áý¸µÂóÌé
11/27(ÌÚ)19»þ²ó¡§Îë¸¶´õ¼Â¡¢¹âÄÍÃÒ¿Í¡¢ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢¾¾É÷²íÌé¡¢¹¬Â¼·ÃÍý¡¢Ìî¾åæÆ
11/28(¶â)19»þ²ó¡§Îë¸¶´õ¼Â¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡¢»ÔÀîÁó¡¢¹â¶¶±ÑÂ§¡¢ÅÚ²°Íû±û¡¢¶áÆ£¹§¹Ô
11/29(ÅÚ)12:30²ó¡§·î²»¤³¤Ê¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢»³¸ýÃÒ¹¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡¢½Å¾¾ÀéÀ²
11/29(ÅÚ)17:30²ó¡§·î²»¤³¤Ê¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡¢µÜºê²íÌé¡¢ÀÐÃ«½Õµ®¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡¢»°Âð·òÂÀ
11/30(Æü)12:30²ó¡§·î²»¤³¤Ê¡¢ÎëÌÚÃ£±û¡¢Æ²Åçñ¥¿Í¡¢¼íÌîæÆ¡¢¹©Æ£À²¹á¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº
11/30(Æü)17:30²ó¡§·î²»¤³¤Ê¡¢ÎëÌÚÃ£±û¡¢±ß·ÀµÂÀÏº¡¢¾®³Þ¸¶¿Î¡¢Ê÷ÅÄçýÍ¥¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº
¡öÊÛ»Î¤ÎÂì²ÂÊÝ»Ò¤ÏÁ´¸ø±é½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¾ì
¤¢¤¦¤ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¡ÚËÅç¶èÎ©ÉñÂæ·Ý½Ñ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Û
¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ4-5-2 ¥é¥¤¥º¥¢¥êー¥Ê¥Ó¥ë2F
¡¡¡¦ Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ ¡ÖÅìÃÓÂÞ±Ø¡×6¡¦7ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÄ¾·ë
¡¡¡¦ JRÂ¾³ÆÀþ¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×(Åì¸ý)¤è¤ê¥°¥êー¥óÂçÄÌ¤êÄ¾¿ÊÅÌÊâ10Ê¬
¡¡¡¦ ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡ÖÅìÃÓÂÞ»ÍÃúÌÜ¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)¡¡11·î1Æü(ÅÚ)10»þ～
¢¡²»³Ú
¡ØÌÂ²òÊâ¹Ô¡ÙbyÌÂÏ©¥½¥Þ¥ê
¡¡ºî»ì¡§¿¿ºê¥¨¥ê¥«
¡¡ºî¶Ê¡§ÌðÆ¾¤Ä¤«¤µ¡ÊArte Refact¡Ë
¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÆ¾¤Ä¤«¤µ¡õ¿åÌîÃ« Îç¡ÊArte Refact¡Ë
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥Í¥³¤¿¤ó¡ª
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÌÚÂ¼¹¦»°
·àÈ¼²»³Ú¡§À¾ÀîÍµ°ì
Èþ½Ñ¡§¾¾Â¼¤¢¤ä
²»¶Á¡§¹áÅÄÀô
¾ÈÌÀ¡§³ëÀ¾·ò°ì
°á¾Ø¡§¾å¿ùËãÈþ¡Êdexi¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²£»³·Ë»Ò
±é½Ð½õ¼ê¡§¾®ÎÓÎ¶À¤
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÀÄÌÚµ¬Íº
¥¤¥é¥¹¥È¡§Í©Îî
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÍëÍë¸ø¼Ò
À©ºî¡§ALiCE/ÂçÀîË¾Èþ¡¢ËÀîÎÃÂÀ
É¼·ô¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¾åÌîÆä
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ALiCE
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§·ÄÄ¹À»Ìé
´ë²è¶¨ÎÏ¡§ÀÄÌÚÉáµ¯¡¢´Ø²ÃÆà»Ò
¶¨ÎÏ¡§¥¢ー¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢EARLY WING¡¢ÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢Apollo Bay¡¢¥ô¥£¥à¥¹¡¢81¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡¢ÂçÂô»öÌ³½ê¡¢·àÃÄS.W.A.T¡ª¡¢¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥±¥ó¥æ¥¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢Chouette.¡¢¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¢ÇÐ¶¨¡¢¥Þ¥¦¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢LIVE VIEWING JAPAN¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢¡¸ø¼°¾ðÊó
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½Ä
¸ø±é¥í¥´