株式会社アゼスト、Databricksとパートナー契約を締結。Databricks DATA + AI World Tour Tokyo へ出展！

株式会社アゼスト

株式会社アゼスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：小森 敬介）は、データとAIの企業であるDatabricks（データブリックス）社と、このたびパートナー契約を締結しました。



アゼストはこれまでも、データサイエンスとAI技術を強みとしてデータ基盤構築の実績を積み重ね、パートナー認定以前より、国内の企業や学術機関へDatabricksの構築支援を手掛けておりました。この度のDatabricks社とのパートナー契約締結により、提供可能なプラットフォームを増やすことで、増大するお客様のニーズに応え、これからも企業のデータ活用をより一層強力に支援してまいります。

その一環として、来る2025年11月28日(金)に開催されるDatabricks Data + AI World Tour Tokyoへ、Exploreスポンサーとして出展いたします。

ブースや様々なセッション参加を通じて、データやAIの様々な先進事例を1日で学ぶことのできる機会です。弊社の事例もご紹介させていただく予定です。

ご来場の際には、ぜひアゼストの出展ブースへもお立ち寄りください。

【開催概要】

名称 Databricks Data + AI World Tour Tokyo

期日 2025年11月28日（金）

場所 ザ・プリンス パークタワー東京

WEB Databricks Data + AI World Tour Tokyo(https://dataaisummit.databricks.com/flow/db/wt25nrt/reg/page/landing?utm_source=azest&utm_medium=partner&utm_campaign=701vp00000sfegtiah)

【企業概要】

■ 株式会社アゼスト

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10

代表者：代表取締役 小森 敬介

事業内容：

Web/モバイルアプリ―ケーション企画・開発を通じたDX推進

データ活用文化の醸成、データ分析基盤の構築、データの可視化・分析等のデータ活用支援

AIのビジネス活用支援

URL：https://www.azest.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アゼスト 広報担当

TEL：03-3219-4836

Email：pr@azest.co.jp