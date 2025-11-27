【objcts.io】ミニバッグにも収納しやすい、スリムでコンパクトな新型ウォレットが登場。カラーを揃えて携行できるiPhoneケースの新色もラインナップ。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所（本社：東京都足立区）が展開するレザープロダクトブランド objcts.io（オブジェクツアイオー）は、2025年12月3日(水)より、スリムでコンパクトな新型ウォレット3型と、ウェアラブルなiPhoneケース『MagWear』シリーズの新色3カラー（ライトブルー／パンプキン／バターイエロー）を発売いたします。

ミニバッグ時代にフィットするサイズ感を追求した新型ウォレット、そしてスタイルに馴染みつつワンポイントにもなるMagWear新色ラインナップ。ダークトーンでまとめた冬の装いにも華やかさを添えます。

特設ページ

https://objcts.io/pages/202512-new-color-magwear-and-wallet

ミニバッグ時代に寄り添うスリムなウォレット

ブランドから5年ぶりに登場する新型ウォレットは、スリムさとコンパクトさを追求した3型展開。女性の手のひらでも自然と収まるサイズ感で、ミニバッグやジャケットのポケットにも納まりやすいスリムなシルエット。いつも持ち歩くウォレットだからこそ、軽やかな移動を妨げない使い心地にこだわりました。

ベーシックなブラック・マシュマロに加え、ショッキングピンク・バターイエロー・ライトブルーというカラフルなラインナップも展開。小物で取り入れやすい明るく鮮やかなトーンは、持ち歩く際の気持ちも高揚するカラーリングです。

拡張性を底上げするDカン搭載

ウォレットは全モデルにDカンを搭載し、ストラップやチャームなどを装着可能。バッグのハンドルやベビーカーに取り付けるなど、使い手のライフスタイルに合わせた自由なアレンジが可能です。

煌めくシルバーの箔押しがワンポイントに

ジップやDカンと色味を揃え、ブランドロゴをシルバー箔であしらいました。洗練された印象に仕上げつつ、さりげなく煌めくシルバーがワンポイントに。

展開モデル

マイクロフラグメントケース

女性の手でもしっかりホールドできるサイズ感とスリムさを保ちつつ、表面はふっくらしたシルエットを残した『マイクロフラグメントケース』。背面にはスリーブも搭載し、折りたたんだ紙幣やレシートなどへのアクセスもスムーズ。

ミニバッグや手ぶらでの外出時にポケットに入れて持ち歩くメイン財布として、また、財布を2個持ちする際はサブ財布やカードケースとしても活躍します。

バイフォールドスリムウォレット

2つ折り財布の機能はそのままに、薄さとコンパクトさにこだわったモデル。コインジップ付きながらも厚みを最小限に抑える、スリム設計の2つ折りモデルです。内装にも革パーツを多用し、長期使用でも美観を保ちやすい仕様に仕上げました。

ジャケット内ポケットに収納しても嵩張らず、スマートなシルエットを保ったまま携帯可能。紙幣もコインも持ち歩きつつ、ミニマルな印象を崩したくない方におすすめです。

マイクロジップウォレット

ベーシックなL字型のミニ財布。ジップ仕様ながらも滑らかに開閉でき、収納部から貨幣を取り出しやすい設計。最低限の貨幣・カードを携帯できる、小回りの利くモデルです。

デイリーに携行する荷物をコンパクトにまとめたい時や、旅行など遠出の際に持ち出すミニマルな財布としても活躍します。

製品スペック / 価格

マイクロフラグメントケース

価格：\19,800(税込)

収納:

・カードスロットx4

・三つ折りにした紙幣用ポケットx1

・ファスナー付コインポケットx1

サイズ：W134mm × H74mm × D4mm

重さ : 約30g

カラー : ブラック、マシュマロ、ショッキングピンク、バターイエロー、ライトブルー

商品ページ :

https://objcts.io/products/micro-fragment-case

バイフォールドスリムウォレット

価格：\25,300（税込）

収納 : カードポケットx6、ファスナー付コインポケットx1

サイズ : W97mm × H86mm × D18mm

重さ : 約58g

カラー : ブラック、マシュマロ、ショッキングピンク、バターイエロー、ライトブルー

商品ページ :

https://objcts.io/products/bi-fold-slim-wallet

マイクロジップウォレット

価格：\22,000(税込)

収納 : カードホルダーx1、コインポケットx1

サイズ : W97mm H75mm D18mm

重さ : 約44g

カラー : ブラック、マシュマロ、ショッキングピンク、バターイエロー、ライトブルー

商品ページ :

https://objcts.io/products/micro-zip-wallet

iPhoneケースはシーズンレスで使いやすいカラーリングで展開

MagWearシリーズの新色は、明度の高いペールトーンのバターイエロー・ライトブルー、落ち着いた彩度のパンプキンで展開。モノトーンとも同系色とも馴染みやすいバターイエロー、洗練された涼やかなカラーのライトブルー、そして深みのあるダークトーンとも合わせやすいパンプキンは、シーズンを問わず使いまわしやすいカラーリング。パンプキンのみ金具はゴールドカラーを採用し、温かみのあるトーンにまとめました。

ベーシックな『レザーストラップ + iPhoneケースセット』と、ストラップの着脱・長さ調節が可能な『デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット』の2モデルからお選びいただけます。

製品スペック / 価格

レザーストラップ + iPhoneケースセット / カードケース

・価格：\24,200 (税込)

・カードケースの厚さ：1.3cm

・紐の長さ：67.5cm(カードケースから肩にかかる部分までの距離)

・カードホルダーx2（合計3枚収納可能）

レザーストラップ + iPhoneケースセット / ウォレット

・価格：\28,600(税込)

・ウォレットの厚さ:2.3cm

・紐の長さ：67.5cm(ウォレットから肩にかかる部分までの距離)

・お札入れ(合計5枚程度の三つ折り紙幣を収納可能)

・コインポケット(合計10枚程度の硬貨やAirTagを収納可能)

・カードホルダーx2（合計3枚収納可能）

レザーストラップ+iPhoneケースセット / マイクロバッグ

・価格：\ 30,800(税込)

・マイクロバッグの厚さ:約2.8cm

・紐の長さ：67.5cm(マイクロバッグから肩にかかる部分までの距離)

・カードホルダーx1

デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / スリムカードホルダー

価格：\30,800 (税込)

スリムカードホルダーの厚さ：約1.2cm

紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）

カードホルダー×1

デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / ウォレット

価格：\35,200 (税込)

ウォレットの厚さ：約2.6cm

紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）

お札入れ（合計5枚程度の三つ折り紙幣を収納可能）

コインポケット（合計10枚程度の硬貨やAirTagを収納可能）

カードホルダー×2（合計3枚収納可能）

デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / マイクロバッグ

価格：\37,400 (税込)

マイクロバッグの厚さ：4cm

紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）

内装に2つのカードスリーブを搭載

対応シリーズ（両モデル共通） : iPhone17シリーズ

※17シリーズは12月3日より発売、15・16シリーズは2026年2月発売予定

※パンプキンは17シリーズ限定で展開

カラー（両モデル共通） : バターイエロー、ライトブルー、パンプキン

スマホショルダーコレクションページ

https://objcts.io/collections/phone-shoulder

発売日・販売場所

発売日：2025年12月3日(水)

販売場所：

[objcts.io]

・objcts.io オンラインストア

・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F

・その他objcts.io製品お取扱店舗（一部を除く）

※取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

https://objcts.io/pages/stockist

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。



MagWear（マグウェア）シリーズ

磁力によるワイヤレス充電システムによって、iPhoneに新たな拡張性をもたらした、Apple社開発の「MagSafe」。objcts.ioが展開する『MagWear』は、そんなMagSafeのポテンシャルを最大限に引き出し、デバイス+ αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にするオリジナルシリーズ。スマホショルダーをはじめ、使い手のライフスタイルに溶け込むプロダクトをお届けします。



商標について

・MagWearは、土屋鞄製造所の親会社である株式会社ハリズリーの商標です。

・iPhone、MagSafe、AirTagは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。